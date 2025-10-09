Icoană a Sfântului Dumitru Stăniloae adusă la Seminarul Teologic din Braşov

Icoana relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae dăruită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Vlădeni, judeţul Braşov, a fost adusă spre închinare la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Braşov.

Prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, icoana relicvar, în care se păstrează şi un fragment din moaştele Sfântului Preot Dumitru Stăniloae, a fost adusă miercuri, 8 octombrie, la instituţia de învăţământ teologic din Braşov ocrotită de marele teolog şi sfânt român canonizat anul acesta. Icoana va fi dusă apoi la Vlădeni, satul natal al Sfântului Dumitru Stăniloae, iar o altă icoană relicvar a fost dăruită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu, informează Mitropolia Ardealului.

Un sobor de preoţi format din profesori ai Seminarului Teologic din Braşov - pr. dr. Ion Manea, protopopul de Bran‑Zărnești, pr. Gelu Porumb, protopopul de Prejmer Săcele, şi pr. Ionuţ Marcel Pop, directorul instituţiei - a săvârşit slujba Acatistului Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în prezenţa cadrelor didactice şi a elevilor seminarişti.

„Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a venit, într‑un fel, acasă când a ajuns în această unitate şcolară, prin icoana ce poartă şi părticele din moaştele lui. Noi ne aflăm sub acest patronaj duhovnicesc minunat al Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Dacă până în momentul în care a fost canonizat noi aveam un exemplu şi o călăuzire din partea unuia dintre cei mai mari teologi pe care Biserica noastră i‑a avut vreodată, poate chiar cel mai mare, iată că acum, odată cu recunoaşterea aşezării sale în rândul sfinţilor, avem şi un ocrotitor acolo, alături de Tronul Ceresc, pentru noi, cei care încercăm să păşim hotărât, cu inimă bună, pe calea aceasta a teologiei”, a spus pr. Ionuţ Marcel Pop.

Ocrotire şi mijlocire

Actul de canonizare a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost citit de pr. dr. Ion Manea, care a vorbit mai apoi despre darul făcut de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române satului Vlădeni, dar şi Seminarului Teologic din Braşov.

„Am dorit ca icoana să fie adusă spre închinare în această şcoală pentru că este, cred, singura instituţie bisericească unde se cântă de două ori pe zi troparul Sfântului Preot Dumitru Stăniloae, fiind singurul Seminar Teologic din ţară care îl are ocrotitor. Când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a înmânat icoana Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu şi apoi am primit‑o, a spus ca ea să se sălăşluiască atât în Biserica «Sfântul Vasile cel Mare» din Vlădeni, cât şi aici, din vreme în vreme, ca să vă fie ocrotitoare şi să ne fie tuturor păzitoare, aşa cum, cu siguranţă, Sfântul Dumitru Stăniloae mijloceşte înaintea lui Dumnezeu ca unul care a biruit toate suferinţele acestea ale vieţii”, a spus pr. dr. Ion Manea.

Elevii seminarişti au avut posibilitatea de a viziona o scurtă prezentare video despre viața ocrotitorului instituției de învățământ teologic din Brașov.

Icoana relicvar va fi poposi spre închinare şi la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov înainte de a fi dusă în biserica din Vlădeni.