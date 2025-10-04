Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, la Mănăstirea Cernica

Evlavia și emoția duhovnicească au fost sentimentele care au caracterizat prima prăznuire a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. La Mănăstirea Cernica din județul Ilfov a avut loc astăzi, 4 octombrie 2025, în sobor de ierarhi, proclamarea locală a canonizării celui numit de teologul francez Olivier Clément „cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX‑lea”. Prezent la eveniment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat cuvântul intitulat „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, teolog al iubirii Sfintei Treimi și dascăl al Filocaliei”.

Prima pomenire a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a debutat în ajun, cu săvârșirea slujbei Privegherii de un sobor numeros de preoți și diaconi, condus de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În ziua cinstirii Sfântului Dumitru Stăniloae, astăzi, 4 octombrie, după săvârșirea slujbei Acatistului său și a Ceasurilor 3 și 6, Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi, condus de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului; Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal; Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, din soborul de slujitori au făcut parte: părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor și stareț al Mănăstirii Radu Vodă din București; părintele arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica; părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române; părintele conf. univ. dr. Sorin‑Constantin Șelaru, consilier patriarhal și director al Reprezentanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene; părintele Ioan Dragomir, consilier patriarhal; părintele prof. dr. Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, directorul Agenției de știri BASILICA a Patriarhiei Române; părintele conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr. conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu; părintele profesor dr. Bogdan‑Tătaru Cazaban, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, precum și alți slujitori.

Pe tot parcursul slujbei, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a vegheat asupra clericilor și credincioșilor adunați în rugăciune, oferindu‑le binecuvântarea lui Dumnezeu prin cinstitele sale moaște care au fost de curând așezate într‑o raclă lucrată cu măiestrie la Atelierele Patriarhiei Române și sfințită, săptămâna aceasta, de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

După Sfânta Liturghie, a urmat proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Tomosul sinodal a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal. A fost prezentată, apoi, credincioşilor icoana sfântului şi s‑a cântat troparul acestuia.

Cuvântul de învățătură, intitulat ,,Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, teolog al iubirii Sfintei Treimi și dascăl al Filocaliei”, a fost rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În continuare, Patriarhul României a dăruit câte o icoană care conține un fragment din moaștele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae următoarelor centre eparhiale și academice: Paraclisului Mitropolitan „Sfântul Nichita Romanul” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu; Bisericii „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare" din localitatea Vlădeni, județul Brașov; paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași și Paraclisului universitar „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” al Centrului Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris, Franța.

În încheiere, starețul Mănăstirii Cernica, părintele arhimandrit Vasile Pîrjol, a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru grija arătată Mănăstirii Cernica, ierarhilor, preoților, monahilor și tuturor credincioșilor prezenți la această mare sărbătoare a aşezământului monahal, precum şi tuturor celor care au contribuit la buna realizare a manifestărilor dedicate proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

În semn de binecuvântare, credincioşii prezenţi au primit la sfârşit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, câte o iconiță cu chipul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Galerie foto în curs de actualizare...