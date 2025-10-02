Sfințirea raclei pentru moaștele Sfântului Preot Dumitru Stăniloae

Cu două zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Preafericitul Părinte ­Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit astăzi, 2 octombrie, racla care va adăposti cinstitele moaște ale marelui teolog. Slujba a fost săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Racla care adăpostește sfintele moaște ale Părintelui Dumitru Stăniloae a fost măiestrit alcătuită din argint la Atelierele Patriarhiei Române, fiind împodobită cu icoane ale sfântului, cu numeroase scene din viața sa și cu ornamente aurite. Racla a fost confecționată, în perioada 2023‑2025, la atelierul de cizelură de la Mănăstirea Pasărea, județul Ilfov.

La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură, evidențiind chipul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae ca teolog desăvârșit, adevărat dascăl al Filocaliei și al scrierilor isihaste, și ca mărturisitor al credinței în temnițele comuniste, alături de ceilalți ortodocși români din secolul al XX‑lea care și‑au păstrat statornicia în credință în vremuri de mare încercare.

“Cu ajutorul lui Dumnezeu, a fost confecționată această raclă pentru a fi păstrate în ea moaștele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Această raclă frumoasă, împodobită, din argint și cu scene aurite, arată prețuirea poporului Bisericii noastre pentru acest mare sfânt, care a fost un mărturisitor, după cum se spune în titulatura pe care i‑a dat‑o Sfântul Sinod al Bisericii noastre, mărturisitor al credinței în timpul regimului comunist, stând cinci ani în închisorile comuniste, și, în același timp, un mărturisitor prin scrierile teologice și duhovnicești pe care le‑a elaborat și apoi le‑a tipărit. Astfel, a fost numit de către teologul francez Olivier Clément «cel mai mare teolog ortodox al secolului 20»”, a arătat Patriarhul României.

Preafericirea Sa a subliniat legătura pe care a avut‑o Sfântul Dumitru Stăniloae cu Mănăstirea Cernica: „A fost un om care a iubit foarte mult Mănăstirea Cernica și a hotărât ca el și soția să aibă locul de veci la această mănăstire. De aceea, cu câteva luni înainte de a trece la Domnul, în primăvara anului 1993, a dat un interviu acolo și a vorbit foarte profund despre sensul creștin al vieții, despre iubirea Preasfintei Treimi care a creat lumea și care menține în existență toată creația și, în mod deosebit, arată iubirea față de oameni. Părintele Dumitru Stăniloae a vizitat adesea Mănăstirea Cernica, în primul rând pentru că, de multă vreme, devenise o mănăstire isihastă. Acolo au viețuit mari părinți isihaști, în mod special Sfântul Cuvios Gheorghe, ucenic al Sfântului Paisie de la Neamț, stareț al mănăstirilor Cernica și Căldărușani, și, de asemenea, Sfântul Calinic de la Cernica, cel care a fost stareț acolo o vreme îndelungată și apoi Episcop al Râmnicului. Acești doi sfinți părinți isihaști au arătat că această spiritualitate isihastă, care pune accentul pe rugăciunea minții și a inimii, pe coborârea minții în inimă și pe păstrarea neîncetată a legăturii omului cu Dumnezeu, este luminătoare de suflet, dătătoare de pace și arvună a bucuriei din Împărăția cerurilor. Astfel, Părintele Stăniloae a fost un dascăl al Filocaliei, al scrierilor isihaste. El a publicat o Teologie Dogmatică în trei volume, dar a publicat Filocalia tradusă și tălmăcită în limba română în douăsprezece volume, simțind că Părinții Filocaliei, care erau foarte trăitori, reprezentau cea mai profundă expresie a gândirii și simțirii ortodoxe, iar de aceea, am hotărât ca sfintele sale moaște să fie așezate în Biserica «Sfântului Nicolae» din Ostrov”.

În încheiere, Patriarhul României a subliniat că acest moment reprezintă nu doar un act de cinstire a unui mare sfânt, ci și un îndemn pentru întreaga Biserică și pentru credincioși de a urma exemplul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, prin iubire, credință și statornicie.

„De asemenea, am intrat în faza de proiectare a unui centru care va purta numele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, ce va fi construit la Mănăstirea Cernica și care va găzdui atât pelerinii, cât și participanții la conferințe, simpozioane și seminarii duhovnicești, pentru ca ceea ce a scris și ceea ce a arătat prin mărturisirea vieții sale să se rodească în teologia, în viața Bisericii și în cultura românească. De aceea, felicităm pe toți cei care au contribuit la confecționarea acestei racle și, în mod deosebit, pe părintele arhimandrit Dionisie Constantin, de la Atelierele Patriarhiei Române, și pe maicile specialiste în cizelură de la Mănăstirea Pasărea, care au oferit o raclă deosebită, precum și pe maicile de la Mănăstirea Copou din Iași, care au confecționat acoperământul cu chipul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască pacea, bucuria și binecuvântarea pe care Părintele Dumitru Stăniloae le‑a subliniat în întreaga sa operă și în iubirea sa și, desigur, să fie un izvor de întărire în credință, de statornicie în unitatea Bisericii și de comuniune în interiorul Bisericii Ortodoxe Române, dar și în comuniune cu toate celelalte Biserici Ortodoxe surori, deoarece sfântul a fost apreciat în foarte multe Biserici Ortodoxe autocefale”, a spus Preafericirea Sa.

Alături de Patriarhul României, la slujba de sfințire a raclei s‑au rugat părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor și starețul Mănăstirii Radu Vodă din București; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă; părintele arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica, precum și alți clerici.