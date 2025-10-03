Primirea cinstitelor moaște ale Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica

Cu o zi înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, la Mănăstirea Cernica, din județul Ilfov, a avut loc primirea cinstitelor moaște ale sfântului mare teolog român, păstrate în racla sfințită ieri de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej, a fost oficiată slujba Privegherii în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Cernicăi de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Sfintele moaște au fost primite vineri, 3 octombrie, cu multă solemnitate de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte părintele arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul așezământului monahal ilfovean; părintele arhimandrit Ioachim Ceaușu, starețul Mănăstirii „Duminica Sfinților Români” din sectorul 4 al Capitalei; părintele protoiereu Ioan Bondar, protopop Ilfov Sud; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, precum și alți clerici.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătută credincioșilor prezenți la acest moment istoric din viața mănăstirii ilfovene: „Început la Vlădeni, în ținutul Brașovului, loc despre care Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a lăsat numeroase amintiri, cu oameni simpli și credința lor puternică, oameni care l‑au apropiat de Dumnezeu, drumul Sfântului Dumitru Stăniloae a străbătut multe meleaguri, cu școli înalte, dar și cu întâlniri providențiale de la care a învățat necontenit. Fiecare oprire pe acest drum a fost o treaptă spre înțelegerea mai adâncă a tainelor dumnezeiești. Sunt cu adevărat impresionante existența unui asemenea mărturisitor și, mai ales, moștenirea pe care el a lăsat‑o. Cuvinte de o profunzime neobișnuită, care te îndeamnă la reflexie și la înălțarea minții omenești către culmile Taborului. Scrierile lui poartă lumina neapusă a Adevărului revelat și, pe drept cuvânt, simțim că inspirația Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost un dar rar, primit de către un om rar”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, ierarhul a expus parcursul sfintelor oseminte până la stabilirea lor la Mănăstirea Cernica. „În urmă cu un an, când am umblat la mormântul său, am scos cu grijă osemintele și le‑am dus, la sfârșitul lunii iulie 2024, după hotărârea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Mănăstirea Antim. A fost o clipă de adâncă evlavie și cinstire. Am cugetat îndelung la pelerinajul sau drumul unui om al lui Dumnezeu trecut la cele veșnice cu 31 de ani în urmă. Către un loc din vremuri trecute s‑au revărsat bucurii și lumini duhovnicești într‑o epocă în care un regim potrivnic Bisericii se chinuia să stingă lumina. În acel loc au ajuns osemintele pregătite pentru a fi așezate ca sfinte moaște ale Părintelui Stăniloae. Lumina nu se poate așeza sub obroc, ci se ridică în sfeșnic. Mărturisirea sa a strălucit chiar și în cele mai întunecate vremuri. M‑am gândit atunci la întâlnirea dintre cei trei mărturisitori: Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de la Antim și Preotul Mărturisitor Constantin Sârbu, care s‑au reunit pentru o vreme în aceeași mănăstire înainte de pregătirea și așezarea după rânduiala Bisericii a sfintelor lor moaște în raclă. Întâlnirea lor duhovnicească în veșnicie vestește comuniunea sfinților. În ziua de 3 octombrie 2025, într‑o raclă măiestrit lucrată, moaștele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae se întorc la Mănăstirea Cernica. A venit adesea aici, a avut prieteni apropiați pe care îi cerceta în timpul vieții și apoi la mormintele lor poposea”, a spus ierarhul.

Odorul de mare preț va rămâne spre închinare în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Cernicăi.

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae va avea loc mâine, 4 octombrie, la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov, unde sunt așteptați numeroși credincioși din Capitală și pelerini din țară, pentru a‑i aduce cinstire celui considerat drept cel mai mare teolog ortodox al secolului 20.