Icoana Maicii Domnului de la Adam în orașul Slobozia

Data: 05 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu, împreună cu preoții Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, și peste 4.000 de credincioși au întâmpinat marți, 4 noiembrie, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, județul Galați, conform site‑ului eparhiei, sfesc.ro.

După oficierea slujbei de Te Deum la primirea icoanei de la Adam, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a rostit un cuvânt de învățătură, mulțumind Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și delegației acestei eparhii, condusă de părintele Ionel Rotaru, vicar administrativ, pentru dragostea arătată față de credincioșii din Bărăgan, prin trimiterea acestui sfânt odor.

Toți cei prezenți au mers în procesiune spre Mănăstirea „Sfinții Voievozi” din Slobozia, important centru spiritual al zonei și vechi monument de artă religioasă din Eparhia Sloboziei și Călărașilor. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost așezată într‑un baldachin, lângă biserica mănăstirii, spre închinarea tuturor credincioșilor, alături de sfintele moaște care se află în patrimoniul mănăstirii.

Pelerinajul a fost organizat cu ocazia sărbătoririi hramului, „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” (8 noiembrie), al așezământului monahal „Sfinții Voievozi” din Slobozia.

În ziua hramului, la mănăstire va fi săvârșită Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu, începând cu ora 8:30.

Duminică, 9 noiembrie, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu va oficia Sfânta Liturghie la această mănăstire. Icoana Maicii Domnului, de la Adam, va rămâne spre închinare până luni, 10 noiembrie.

Parohiile din municipiul Slobozia, în colaborare cu Biroul de asistență socială al Protopopiatului Slobozia, sub coordonarea părintelui protopop Laurențiu Cioranu, prin implicarea elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”, au fost alături de pelerinii care au participat la procesiunea organizată cu ocazia hramului Mănăstirii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Slobozia.

„După ce s‑au rugat la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, din Arhiepiscopia Dunării de Jos, voluntarii au oferit credincioșilor produse de panificație și ceai cald. Toți au mulțumit pentru darurile oferite, pentru binecuvântare și pentru bucuria comuniunii”, ne‑a transmis Anastasia Pătrașcu, asistent social la Protopopiatul Slobozia.