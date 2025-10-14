Ierarhii Eparhiei Romanului și Bacăului, în rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Data: 14 Octombrie 2025

Duminică, 12 octombrie, cei doi ierarhi ai Eparhiei Romanului și Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

La finalul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost adresat credincioșilor prezenți de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, care a tâlcuit Evanghelia din Duminica a 21‑a după Rusalii, actualizând mesajul biblic al Pildei semănătorului pentru credincioșii de astăzi, care asemenea contemporanilor Mântuitorului au datoria de a reflecta la importanța receptivității cuvântului lui Dumnezeu și la împlinirea Evangheliei în viața lor.

Făcând referire la cinstirea Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic în această duminică și la legătura dintre semnificațiile pericopei evanghelice și contribuția pe care cei 350 de sinodali au avut‑o la stabilirea adevărului de credință referitor la cinstirea icoanelor, Preasfinția Sa a remarcat faptul că Sfinții Părinți au avut rolul de a păstra nealterat adevărul de credință al Bisericii conservând înțelegerea lui în cadrul revelației dumnezeiești și de a contribui la înțelegerea corectă a semnificațiilor teologice ale cinstirii sfintelor icoane de către generațiile de creștini de‑a lungul timpului.

În încheierea cuvântului său, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să asculte și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, devenind un pământ bun în care sămânța Evangheliei să aducă rod duhovnicesc însutit: „Așadar, iubiți credincioși, în încheiere, chemarea Evangheliei de astăzi este ca noi să ne deschidem sufletele și să fim pământ roditor, să lăsăm să prindă rod Cuvântul lui Dumnezeu și nu cumva vrăjmașul să trimită păsările cerului, adică gândurile cele rele, sau piatra, care înseamnă împietrirea și necredința, sau spinii câmpului, care înseamnă ispitele vieții, să ne facă să întoarcem fața de la Dumnezeu și să uităm că acest cuvânt al chemării Sale, Cuvântul cel Dumnezeiesc, Logosul care a venit să ne lumineze pe noi, trebuie să rodească în inima noastră. Iar la final, când va veni vremea secerișului, care este vremea judecății de apoi, când toate se vor cerceta și fiecare va trebui să aducă rodul său, fiecare după sămânța pe care a primit‑o și după darurile pe care Dumnezeu le‑a așezat în inima sa, atunci va trebui să ducem lui Dumnezeu înapoi darurile pe care le‑am primit, însutite însă, înmulțite”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala “Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.