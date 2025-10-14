Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Ierarhii Eparhiei Romanului și Bacăului, în rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Ierarhii Eparhiei Romanului și Bacăului, în rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 14 Octombrie 2025

Duminică, 12 octombrie, cei doi ierarhi ai Eparhiei Romanului și Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

La finalul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost adresat credincioșilor prezenți de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, care a tâlcuit Evanghelia din Duminica a 21‑a după Rusalii, actualizând mesajul biblic al Pildei semănătorului pentru credincioșii de astăzi, care asemenea contemporanilor Mântuitorului au datoria de a reflecta la importanța receptivității cuvântului lui Dumnezeu și la împlinirea Evangheliei în viața lor.

Făcând referire la cinstirea Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic în această duminică și la legătura dintre semnificațiile pericopei evanghelice și contribuția pe care cei 350 de sinodali au avut‑o la stabilirea adevărului de credință referitor la cinstirea icoanelor, Preasfinția Sa a remarcat faptul că Sfinții Părinți au avut rolul de a păstra nealterat adevărul de credință al Bisericii conservând înțelegerea lui în cadrul revelației dumnezeiești și de a contribui la înțelegerea corectă a semnificațiilor teologice ale cinstirii sfintelor icoane de către generațiile de creștini de‑a lungul timpului.

În încheierea cuvântului său, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să asculte și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, devenind un pământ bun în care sămânța Evangheliei să aducă rod duhovnicesc însutit: „Așadar, iubiți credincioși, în încheiere, chemarea Evangheliei de astăzi este ca noi să ne deschidem sufletele și să fim pământ roditor, să lăsăm să prindă rod Cuvântul lui Dumnezeu  și nu cumva vrăjmașul să trimită păsările cerului, adică gândurile cele rele, sau piatra, care înseamnă împietrirea și necredința, sau spinii câmpului, care înseamnă ispitele vieții, să ne facă să întoarcem fața de la Dumnezeu și să uităm că acest cuvânt al chemării Sale, Cuvântul cel Dumnezeiesc, Logosul care a venit să ne lumineze pe noi, trebuie să rodească în inima noastră. Iar la final, când va veni vremea secerișului, care este vremea judecății de apoi, când toate se vor cerceta și fiecare va trebui să aducă rodul său, fiecare după sămânța pe care a primit‑o și după darurile pe care Dumnezeu le‑a așezat în inima sa, atunci va trebui să ducem lui Dumnezeu înapoi darurile pe care le‑am primit, însutite însă, înmulțite”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala “Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Arhiepiscopală din Roman  -   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului  -   PS Teofil Trotușanul
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri