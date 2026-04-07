Înălțare duhovnicească pentru credincioșii din Râmnicu Vâlcea

Data: 07 Aprilie 2026

Rememorând momentul Intrării Mântuitorului Hristos în cetatea Ierusalimului, Pelerinajul de Florii, organizat sâmbătă, 4 aprilie, în municipiul Râmnicu Vâlcea, a constituit un prilej de înălțare duhovnicească pentru clerul și credincioșii prezenți. Pelerinajul a început la Biserica „Înălțarea Domnului” din cartierul Ostroveni al municipiului, unde Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sfințit ramurile de salcie care au fost oferite preoților și credincioșilor prezenți. În continuare, pelerinii au mers rugându‑se și intonând cântări specifice sărbătorii Floriilor. La Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae”, ierarhul a sfințit icoanele ce au fost oferite celor prezenți și a binecuvântat pelerinii, cărora le‑a descoperit însemnătatea duhovnicească a pelerinajului.

„Astăzi întregul oraș a devenit Ierusalim duhovnicesc, prăznuind împreună taina cea mai înainte vestită de proroci: Împăratul păcii intră în Ierusalim, șezând pe mânzul asinei, spre a păși pe drumul pătimirii celei de bunăvoie. Și noi am parcurs acest pelerinaj, adâncindu‑ne inima în taina rugăciunii, pentru că unde se adună credincioșii în numele lui Dumnezeu, acolo El Se sălășluiește în chip nevăzut. Am unit pe cale glasurile noastre într‑o doxologie neîntreruptă și lacrimile într‑o pocăință curățitoare, pentru ca rugăciunea să se înalțe ca tămâia înaintea tronului Celui Preaînalt. Nu doar prin cuvânt și prin împreuna‑călătorie am fost uniți, ci și prin harul lui Dumnezeu, care ne oferă posibilitatea de a pregusta încă de aici arvuna Împărăției și bucuria comuniunii celei fără de sfârșit. Pelerinajul de Florii este un act liturgic de mare profunzime teologică, de intensă trăire duhovnicească și nu doar o evocare istorică, ci o chemare la înnoire spirituală și la pregătire pentru Săptămâna Sfintelor Pătimiri, un timp al contemplării iubirii jertfelnice a Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii”, a pus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, după cum se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.