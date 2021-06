„Înălţat la ceruri, Hristos Domnul este prezent în Biserică prin harul Duhului Sfânt”

De sărbătoarea Înălţării Domnului şi Ziua Eroilor, Sfânta Liturghie a fost săvârşită la Altarul de vară din apropierea Catedralei Patriarhale de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfinţiţii Părinţi Episcopi‑vicari patriarhali Varlaam Ploieşteanul şi Ieronim Sinaitul, înconjuraţi de un sobor de slujitori. Conform tradiţiei, la finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârşită slujba Parastasului pentru eroii români care s‑au jertfit pentru apărarea neamului şi a credinţei.

La 40 de zile după Învierea Mântuitorului, în calendarul Bisericii Ortodoxe este aşezată sărbătoarea Înălţării Domnului. Pe Colina Patriarhiei, praznicul a reunit în rugăciune ierarhi, preoţi, diaconi şi numeroşi credincioşi bucureşteni. Aceştia au înălţat rugăciuni către Dumnezeu, pomenindu‑i şi pe eroii români din toate timpurile şi din toate locurile care şi‑au dat viaţa pentru apărarea şi întregirea neamului nostru.

După citirea pericopei evanghelice rânduite (Luca 24, 36‑53), Întâistătătorul Bisericii noastre a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat semnificaţia arătărilor Domnului Hristos în cele 40 de zile de la Înviere la Înălțare: „În Evanghelia pe care am ascultat‑o ni se spune că Mântuitorul Hristos Cel înviat din morţi S‑a arătat ucenicilor Săi, iar ei, când L‑au văzut, s‑au înspăimântat şi s‑au înfricoşat, crezând că este un duh, o fantomă sau o arătare care îi înspăimântă. Văzându‑i aşa, Mântuitorul le vorbeşte şi le cere ucenicilor să atingă Trupul Său înviat din morţi pe care au rămas urmele sau stigmatele cuielor de la Răstignirea Sa. Prin aceasta, Domnul i‑a încredinţat că El nu este o nălucă, o simplă apariţie, ci că Cel înviat este Cel răstignit. Ca să le întărească şi mai mult credinţa în adevărul Învierii Sale, le cere ucenicilor să Îi ofere ceva de mâncare şi mănâncă, după cuvântul Evangheliei, peşte fript şi fagure de miere, înaintea lor. Mântuitorul le arată că este viu, însă faptul că aceştia nu Îl recunosc imediat ne îndreaptă spre un alt adevăr, anume că Învierea din morţi a lui Hristos nu este pur şi simplu reanimarea unui cadavru, a unui trup, fiindcă El nu a revenit la viaţa pământească, obişnuită, ci la o viaţă nouă, cerească, ce nu are nevoie de susţinere biologică prin hrană materială. Mântuitorul mănâncă tocmai pentru a arăta că are un trup înviat din morţi care nu este obişnuit, ci schimbat şi înduhovnicit”.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre cuvintele prin care Domnul a explicat ucenicilor faptul că toate evenimentele care au marcat viaţa Sa pământească, culminând cu Învierea din morţi şi cu trimiterea lor la propovăduire, nu au fost întâmplătoare, ci au avut loc conform planului dumnezeiesc de mântuire a omului. „Mântuitorul Iisus Hristos îi întăreşte în credinţă pe ucenici şi le arată că toate cele petrecute s‑au întâmplat după un plan al voii lui Dumnezeu şi că ei sunt martori ai acestor evenimente, inclusiv ai Învierii. De aceea, ei vor fi trimişi să propovăduiască la toate neamurile Evanghelia mântuirii. Apoi, Acesta le mai spune ucenicilor că le va trimite făgăduinţa Tatălui. Tatăl, la cererea Fiului, va trimite lor pe Sfântul Duh, nu peste multe zile. Făgăduinţa Tatălui o reprezintă Pogorârea Duhului Sfânt asupra ucenicilor, în chip de limbi de foc. De aceea, ei trebuie să rămână în Ierusalim pentru a primi puterea Duhului Sfânt, pentru că nu le este suficient să cunoască teoretic Evanghelia lui Hristos”, a subliniat Preafericirea Sa.

De asemenea, Patriarhul României a explicat evenimentul Înălţării la cer a Domnului, vorbind despre semnificaţia Muntelui Eleon, al Măslinilor, şi despre binecuvântarea pe care Mântuitorul a acordat‑o ucenicilor pe parcursul acestui eveniment. De asemenea, a insistat şi asupra semnificaţiei norului pe care Mântuitorul a fost ridicat, care a fost menţionat în Apostolul zilei (Fapte 1, 1‑12): „Despre acest nor luminos şi misterios, Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun că este acelaşi cu norul care s‑a arătat la Schimbarea la Faţă a Domnului, când glasul Tatălui a zis din el: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit» (Matei 17, 5). La Înălţare, norul acesta este Duhul Sfânt, însă Sfântul Ioan Gură de Aur îl numeşte «tron împărătesc». (...) Înaintea lui, Sfântul Ambrozie al Milanului a spus că tronul lui Dumnezeu este Persoana Duhului Sfânt, iar Tatăl şi Fiul se odihnesc pe tronul slavei, în Duhul Sfânt, Cel Care mărturiseşte iubirea reciprocă dintre Tatăl şi Fiul. Faptul că această Persoană a Sfintei Treimi reprezintă tronul dumnezeiesc simbolizat prin nor este foarte important pentru că, la 10 zile după Înălţarea la cer a Mântuitorului, Duhul Sfânt va coborî în chip de limbi de foc peste ucenici, la Cincizecime. De aceea, deşi S‑a înălţat la ceruri, Mântuitorul Hristos este prezent în Biserică până la sfârşitul veacurilor prin harul Duhului Sfânt. Înţelegem, astfel, de ce toate lucrările Bisericii se fac prin chemarea Duhului Sfânt. Prin harul Său, este prezentă în Biserică iubirea Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, este prezentă întreaga Sfântă Treime”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit, alături de soborul de slujitori, slujba Parastasului pentru eroii, ostaşii şi luptătorii români, din toate timpurile şi din toate locurile, care s‑au jertfit pentru apărarea ţării şi a credinţei strămoşeşti. În cuvântul de învăţătură rostit anterior, Preafericirea Sa a evidenţiat şi necesitatea comemorării şi cinstirii celor care s‑au jertfit pentru binele comun.

„Începând cu anul 1920, ziua de prăznuire a Înălţării Domnului a devenit şi Ziua Eroilor, la propunerea primului Patriarh al României, Preafericitul Miron Cristea. Sărbătoarea Eroilor a fost suspendată în timpul regimului comunist, însă după sfârşitul lui s‑a revenit la practica pomenirii acestora. Ziua Eroilor corespunde cu praznicul Înălţării Domnului şi pentru a ne arăta că Hristos S‑a înălţat în slavă după ce a trecut prin Cruce şi Înviere, după ce a trecut prin jertfă. Acest lucru explică şi faptul că, în stema României, vulturul auriu poartă în plisc crucea şi se înalţă pe verticală, pentru că tot ce am obţinut bun în istorie s‑a realizat prin jertfă”, a explicat Patriarhul României.