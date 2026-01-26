Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a sărbătorit 77 de ani prin rugăciune

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a sărbătorit 77 de ani prin rugăciune

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Darius Echim - 26 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a împlinit vârsta de 77 de ani, sâmbătă, 24 ianuarie. Ierarhul și-a sărbătorit ziua de naștere prin rugăciune și mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra sa și a eparhiei.

La Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură în care a prezentat patru principii de viață pe care Mântuitorul Iisus Hristos le recomandă pentru definirea comportamentului creștin, principii aplicabile și în viața și activitatea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei: claritate și onestitate cu propria persoană, realism și reflecție sinceră cu privire la starea de fapt a lumii, simplitate și autenticitate în lucrurile săvârșite și mo­destie în recunoașterea faptei proprii. 

„Viața se arată ca un act de slujire, nu ca o succesiune de fapte care să îndrepte privirile celorlalți înspre tine însuți, înspre cel care săvârșește un lucru sau altul”, a spus Prea­sfințitul Părinte Benedict. 

Clericii și credincioșii prezenți, dar și reprezentanții mai multor instituții publice l-au felicitat pe ierarh. Momentul festiv s-a încheiat cu un polihroniu, iar Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra sa și a eparhiei, precum și celor prezenți pentru urările făcute cu prilejul zilei de naștere.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului  -   aniversare  -   Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca  -   PS Benedict, Episcopul Sălajului  -   PS Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri