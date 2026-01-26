Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a sărbătorit 77 de ani prin rugăciune

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a împlinit vârsta de 77 de ani, sâmbătă, 24 ianuarie. Ierarhul și-a sărbătorit ziua de naștere prin rugăciune și mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra sa și a eparhiei.

La Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură în care a prezentat patru principii de viață pe care Mântuitorul Iisus Hristos le recomandă pentru definirea comportamentului creștin, principii aplicabile și în viața și activitatea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei: claritate și onestitate cu propria persoană, realism și reflecție sinceră cu privire la starea de fapt a lumii, simplitate și autenticitate în lucrurile săvârșite și mo­destie în recunoașterea faptei proprii.

„Viața se arată ca un act de slujire, nu ca o succesiune de fapte care să îndrepte privirile celorlalți înspre tine însuți, înspre cel care săvârșește un lucru sau altul”, a spus Prea­sfințitul Părinte Benedict.

Clericii și credincioșii prezenți, dar și reprezentanții mai multor instituții publice l-au felicitat pe ierarh. Momentul festiv s-a încheiat cu un polihroniu, iar Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra sa și a eparhiei, precum și celor prezenți pentru urările făcute cu prilejul zilei de naștere.