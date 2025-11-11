Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a binecuvântat noul centru de zi pentru bătrâni din Miorcani

În localitatea Miorcani din județul Botoșani, Conacul „Ion Pillat” a renăscut printr‑un amplu proiect de restaurare și transformare într‑un centru de zi dedicat persoanelor vârstnice. Binecuvântat de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, noul așezământ îmbină grija pentru bătrâni cu păstrarea memoriei unei mari familii culturale românești, oferind spații moderne pentru activități sociale, medicale și culturale. Inaugurarea noului centru a avut loc luni, 10 noiembrie, în prezența autorităților locale și județene, precum și a numeroși oameni de cultură.

După slujba de sfințire oficiată de ierarh, dimpreună cu un sobor format din reprezentanți ai Protopopiatului Darabani și ai Centrului eparhial, Părintele Mitropolit a dat citire mesajului transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat Un vechi conac boieresc a reînviat într‑un Centru de zi pentru bunici.

În anul 2002, în vremea păstoririi Preafericirii Sale ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, doamna Cornelia Jeana Pillat (soţia lui Dinu Pillat, trecută la Domnul în anul 2005), împreună cu fiica sa, doamna Monica Ioana Pillat, au donat clădirea conacului şi anexele sale, curtea, livada, pădurea şi alte terenuri către Arhiepiscopia Iaşilor, care a înfiinţat aici Centrul cultural‑social „Ion Pillat” din Miorcani, pentru desfăşurarea de programe sociale.

În perioada 2017-2025, la iniţiativa Arhiepiscopiei Iaşilor, s‑a implementat un amplu proiect având ca obiectiv reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii Conacul „Ion Pillat”, în vederea înfiinţării centrului social de zi destinat persoanelor vârstnice.

Un cuvânt de recunoștință a fost rostit și de IPS Părinte Teofan, care a subliniat că, în acest așezământ, vor fi organizate și diferite evenimente dedicate tinerilor: „Pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată, bătrânii, persoanele mai în vârstă, vor putea beneficia de acest centru de zi pentru o clipă petrecută într‑un spațiu frumos, pentru un moment de recuperare medicală sau de lectură, spațiile fiind generoase, însă și pentru alte activități, probabil alături de copiii din localitate, pentru o activitate culturală sau sportivă. Totodată, cei iubitori de carte, ca pe de o parte să aducă cinstirea cuvenită acestei onorabile familii, atât de mult legată de frumusețea poetică, precum și alte activități pe care Mitropolia, Parohia, Primăria, precum și alte instituții din județ, le pot desfășura aici”.

Monica Ioana Pillat, fiica prozatorului Dinu Pillat și nepoata poetului Ion Pillat, a primit din partea Părintelui Patriarh Daniel Ordinul „Maica Domnului - Rugătoarea”. De asemenea, cei care au realizat și implementat proiectul de renovare au primit din mâna ierarhului distincții de vrednicie.

În cadrul centrului social de zi vor funcționa mai multe spații destinate evenimentelor culturale, un cabinet medical, un cabinet de consiliere și un cabinet de kinetoterapie.

„Am venit astăzi la Miorcani, am fost mai mult decât plăcut impresionată de modul în care a fost recondiționat, salvat practic de la ruină acest conac. Știu că eforturile au fost mari, îndelungi, dar rezultatul este pe măsură. Oricine va veni aici, dincolo de parc și de conac, în exterior, care putea fi vizitat și înainte, acum în interior sunt recondiționate încăperile, și nu este vorba numai de bani sau de fondurile care au fost atrase, este foarte multă investiție umană și foarte mult suflet pus de toți cei care au implementat acest proiect”, ne‑a declarat Carmen Brăgaru, cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

Proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN SAT MIORCANI, JUD. BOTOȘANI”, Cod SMIS 114122, a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice.