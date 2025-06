Inaugurarea Centrului de Servicii Comunitare „Sfânta Ana” din Dej

Centrul de Servicii Comunitare „Sfânta Ana” din Dej a fost inaugurat joi, 5 iunie, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a reprezentanților autorităților civile și militare, a binefăcătorilor și colaboratorilor, precum și a numeroși credincioși.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârşit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat noul centru social. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Numai să ne aducem aminte de săraci, ceea ce tocmai m‑am şi silit să fac” (Galateni 2,10). Ierarhul a subliniat că o mare virtute este credința, care se dovedește prin fapte bune, prin fapte de caritate, amintind cuvintele Sfântului Apostol Iacov: „Credinţa fără fapte moartă este” (Iacov 2, 17).

Părintele Mitropolit i‑a felicitat pe toți cei care pun în practică faptele milei creștine și s‑au implicat activ în realizarea acestui proiect, explicând că astfel de fapte vor fi răsplătite de Domnul Hristos la Dreapta Judecată, după cum citim în Sfânta Evanghelie: „ …flămând am fost și Mi‑ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi‑ați dat să beau; străin am fost și M‑ați primit; gol am fost și M‑ați îmbrăcat; bolnav am fost și M‑ați cercetat…” (Matei 25, 31-36).

IPS Părinte Mitropolit Andrei i‑a acordat pr. Ioan Buflea, protopopul Dejului, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici. Pr. Costinel Șoaită, directorul Asociației „Filantropia Ortodoxă” - filiala Dej și coordonatorul Centrului „Sfânta Ana”, a fost hirotesit iconom stavrofor, în semn de apreciere pentru bogata activitate administrativă și social‑filantropică desfășurată de‑a lungul celor 10 ani în care a coordonat acest proiect. Ioan Nicolae Chețe a primit „Crucea Transilvană” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului. Au mai primit distincţii inspectorul social Paula Cristina Nicoară, Ana Viorica Cășvean, Claudia Maria Haraguș, Zamfira Dragoș, președintele Consiliului Județean Bistrița‑Năsăud, Emil Radu Moldovan, primarul municipiului Dej, Costan Morar şi alţi binefăcători.

În continuare, părintele director Costinel Șoaită a prezentat Centrul „Sfânta Ana”, oferind câteva date relevante despre implementarea proiectului și valoarea totală a investițiilor.

„Filantropia Dej și, mai ales, ridicarea acestui centru, atât de important pentru noi, se datorează unei bune colaborări între Biserică, autorități și oameni de bine. Prin mijlocirea părintelui Pavel Pop, în anul 2013, un mare binefăcător, căruia i‑am făgăduit că nu îi vom menționa numele, pentru că așa dorește, a dăruit arhiepiscopiei noastre acest teren, având o clădire care necesita ample investiții. Gândul donatorului a fost de a se ridica aici un centru social pentru oamenii încercați de greutățile vieții. În anul 2015, la chemarea părintelui protopop, am lăsat totul la Alba și, alături de familia mea, am venit la Dej, primind ascultarea frumoasă, dar nu ușoară, de a pune bazele filantropiei la nivelul Protopopiatului Dej. În anul 2018, am accesat o finanțare europeană, prin Grupul de Acțiune Locală Dej, primind suma de 1.100.000 lei, iar în anul 2023, am accesat de la Ministerul Muncii suma de 1.101.000 lei, rezultând un total de 2.200.000 lei, la care se mai adaugă și fondurile proprii, provenite de la binefăcătorii noștri”, conform pr. Costinel Șoaită.

Pr. Costinel Şoaită a prezentat şi componentele care vor funcționa în cadrul centrului: „În cadrul Centrului «Sfânta Ana» vor funcționa următoarele servicii: Serviciul socio‑medical de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu; Centrul de zi pentru copii; Servicii de recuperare medicală; Cantina socială; Servicii de consiliere și sprijin pentru părinți și copii; și Centrul de tineret - Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români - filiala Dej (LTCOR Dej)”.