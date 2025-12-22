Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Inaugurarea noului pavilion al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița

Un articol de: Darius Echim - 22 Decembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de oficialități civile și militare, a participat vineri, 19 decembrie, la inaugurarea noului pavilion al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), depus și câștigat de Consiliul Județean Bistrița‑Năsăud, împreună cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, în valoare de 246,65 milioane de lei.

Părintele Mitropolit Andrei, alături de un sobor de clerici, a săvârşit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat clădirea noului pavilion, a cărei piatră de temelie a fost pusă de Înaltpreasfinția Sa la data de 23 martie 2023. Ierarhul le‑a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, vorbindu‑le despre faptele milei trupești, una dintre acestea fiind ajutorarea celor bolnavi, şi i‑a felicitat pe toți cei care pun în practică faptele milei creștine și s‑au implicat activ în realizarea acestui proiect, explicând că astfel de fapte vor fi răsplătite de Domnul Hristos.

În continuare au luat cuvântul reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor judeţene şi locale, alături de reprezentanții Guvernului și ai instituțiilor centrale.

 

