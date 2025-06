Încheierea unui an de studiu la Seminarul Teologic tulcean

Joi s‑au încheiat cursurile anului școlar 2024‑2025 și la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea. Festivitatea de încheiere a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în capela liceului de către Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de slujitori, profesori ai instituției de învățământ teologic, în prezența celorlalte cadre didactice, a elevilor și a familiilor acestora.

Preasfinția Sa a adresat participanților un cuvânt de binecuvântare, îndemnându‑i să continue misiunea de a se pregăti pentru a deveni buni slujitori ai sfintelor altare și ai țării: „Astăzi, cu inimile pline de recunoștință, am adus prinos de rugăciune și mulțumire Bunului Dumnezeu, prin săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum, pentru toate darurile revărsate asupra profesorilor, elevilor și părinților deopotrivă. Într‑o atmosferă de sărbătoare și emoție, i‑am premiat pe elevii merituoși, care au obținut rezultate deosebite la învățătură, dovedind seriozitate, perseverență și dorință de a crește frumos, în lumină și adevăr. Totodată, am evidențiat jertfelnicia și dragostea lor pentru Sfântul Altar, implicarea în viața liturgică a comunității, precum și aplecarea sinceră spre studiu și formare intelectuală. Credem cu tărie că adevărata educație nu se limitează doar la acumularea de cunoștințe, ci se desăvârșește prin împletirea culturii cu spiritualitatea, a minții luminate cu sufletul curat. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la formarea acestor tineri minunați, dascăli devotați și părinți cu credință. Încheiem acest an cu speranța că roadele muncii noastre vor dăinui și vor înflori în sufletele celor care caută lumina”, a spus ierarhul.

Bursa de excelență pentru învățătură „Mitropolitul Antonie Plămădeală”, în valoare de 250 de lei, înființată de Episcopia Tulcii în urmă cu 12 ani, a fost acordată și anul acesta celui mai bun elev din fiecare an de studiu. Au fost oferite, de asemenea, premii constând în cărți teologice și laice, precum și diplome de merit elevilor care s‑au distins la învățătură și purtare, ne‑a transmis părintele Felix Neculai, consilier eparhial.