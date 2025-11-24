Înnoire în Parohia Mineri din Dobrogea

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat în Duminica a 26‑a după Rusalii, 23 noiembrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Mineri, județul Tulcea. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a sfințit lucrările efectuate la biserică, între care se numără noul iconostas și icoanele în mozaic de pe fațada lăcașului de cult. A urmat oficierea Sfintei Liturghii, în cadrul căreia ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură la Duminica a 26‑a după Rusalii, tâlcuind Pilda bogatului căruia i‑a rodit țarina.

La finalul slujbei, ierarhul i‑a felicitat pe preotul paroh Veniamin Zamfir, pe primarul comunei, pe membrii Consiliului și ai Comitetului parohial, precum și pe toți enoriașii, pentru râvna și dragostea cu care întrețin și înfrumusețează această biserică istorică, veche de peste 140 de ani.

„Îl felicităm pe părintele paroh Veniamin Zamfir pentru munca frumoasă pe care, de ani de zile, o depune la Altarul acestui sfânt lăcaș. De asemenea, felicităm Consiliul parohial, Comitetul parohial și pe toți credincioșii acestei parohii, care, iată, de mulți ani se îngrijesc de înfrumusețarea, restaurarea și reconsolidarea acestui sfânt lăcaș, iar în ultima vreme au împodobit această biserică cu o frumoasă catapeteasmă. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți, iar această perioadă binecuvântată a Postului Crăciunului să o petrecem cu alese bucurii duhovnicești”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, părintele paroh i‑a mulțumit Preasfințitului Părinte Visarion pentru grija părintească arătată Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și pentru binecuvântările revărsate asupra credincioșilor. În semn de apreciere, părintele paroh i‑a oferit ierarhului un tablou autentic, reprezentând o pasăre rară din Rezervația Biosferei Delta Dunării, din care face parte și localitatea Mineri.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Ludamus” a Catedralei Episcopale „Sfântul Nicolae” din Tulcea.

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Mineri a fost construită între anii 1882-1884, iar prima biserică a fost ridicată în 1844 de oierul Nicolae Tolotoiu, potrivit datelor din „Marele Dicționar Geografic al României”.