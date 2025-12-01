Înnoire și binecuvântare la Biserica „Sfântul Andrei”-Chitila

Parohia „Sfântul Andrei”-Chitila din Protoieria Sector 1 Capitală și‑a cinstit duminică, 30 noiembrie, ocrotitorul spiritual. Cu ocazia hramului au fost binecuvântate cu agheasmă și untdelemn sfințit lucrările de înnoire, înfrumusețare și împodobire cu icoane efectuate la trapeza parohială și la capela mortuară.

Sfânta Liturghie şi slujba de binecuvântare au fost săvârșite de un sobor de clerici sub protia părintelui Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, din care au făcut parte părintele Victor Lucian Georgescu, protopop al Protoieriei Sector 1 Capitală, părintele paroh Ciprian Bâra, precum și alți preoți și diaconi.

„A fost o zi de bucurie pentru cartierul Chitila, deoarece strădania părinților slujitori de la această parohie, a Consiliului parohial și a Comitetului parohial a fost răsplătită de Părintele Patriarh, care le‑a oferit tuturor distincții, iar părinților slujitori ridicări în rang, dăruind întregii comunități binecuvântarea patriarhală. Această comunitate înflorește an de an sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, iar ansamblul arhitectural din jurul bisericii a fost restaurat. Pentru aceste lucrări de restaurare, părinții slujitori au coagulat întregul cartier. Acum există o trapeză înnoită, o capelă mortuară, iar picturile care înnobilează trapeza sunt închinate sfinților mărturisitori canonizați la Centenarul Patriarhiei Române. An de an putem observa că bucuria credincioșilor este din ce în ce mai mare, iar cei care vin cer ajutorul și se așază duhovnicește sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei mărturisesc tuturor preoților slujitori faptul că biserica parohială cunoaște un moment de înflorire”, ne‑a spus părintele Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal.

De asemenea, părintele Victor Lucian Georgescu, protopop al Protoieriei Sector 1 Capitală, a evidențiat la finalul slujbei că lucrările realizate la Parohia „Sfântul Andrei”-Chitila sunt rodul unității, credinței și jertfelniciei unei comunități care își iubește biserica: „În această ultimă zi a toamnei calendaristice, când Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, comunitatea parohială «Sfântul Andrei»-Chitila, din cadrul Protoieriei Sector 1 Capitală, a primit în acest an binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh, pentru ca, în ziua de sărbătoare a ocrotitorului parohiei, să fie binecuvântate lucrările desfășurate la trapeza parohială și la capela de lângă sfântul lăcaș. Adresăm mulțumiri Preafericirii Sale pentru grija față de Protoieria Sectorului 1 Capitală și față de Parohia «Sfântul Andrei»-Chitila. Mulțumim părintelui consilier patriarhal Vasile Sorin Tancău și îi felicităm pe părinţii slujitori ai acestei biserici, pe membrii Consiliului parohial, ai Comitetului parohial și pe toți binefăcătorii, pentru reușita de a înfrumuseța ansamblul parohial prin renovarea trapezei și a spațiului de prohodire a celor adormiți, a capelei parohiale”.

Părintele paroh Ciprian Bâra a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru grija şi binecuvântarea dăruite Parohiei „Sfântul Andrei”-Chitila, precum şi tuturor binefăcătorilor care au contribuit la înfrumusețarea trapezei parohiale și a capelei mortuare a parohiei: „Este un moment de bucurie și de binecuvântare pentru biserica parohiei noastre, un moment de recunoștință, pentru că sărbătoarea hramului este întotdeauna un moment de aducere‑aminte și de pomenire a ctitorilor și înaintașilor noștri. Este un moment de mulţumire adusă lui Dumnezeu şi Sfântului Apostol Andrei. De asemenea, este un moment de recunoştinţă şi prețuire față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a binecuvântat ca această slujbă să se săvârșească în solemnitate, spre bucuria slujitorilor, a credincioșilor și a tuturor pelerinilor prezenți. Darurile primite din partea Preafericirii Sale înseamnă pentru noi binecuvântare şi purtare de grijă părintească. Le primim cu smerenie și responsabilitate, care ne cheamă să slujim și de acum înainte Biserica cu grijă și cu atenție față de lucrarea duhovnicească și față de nevoile concrete ale credincioșilor, pentru ca împreună să putem spune cuvintele Sfântului Apostol Andrei: «Am găsit pe Mesia, Care se tâlcuiește Hristos». Îl găsim pe Hristos în Liturghie, dar și când ne întâlnim cu cei care au nevoie de sprijinul nostru și în bucuriile duhovnicești de zi cu zi”.

Cu această ocazie, părintele Ciprian Bâra, parohul bisericii, a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rangul de iconom stavrofor. Părintele coslujitor Gheorghe Ichim a primit rangul de sachelar; Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române a fost acordată părintelui Simion Bondar și părintelui diacon Adrian Pană, de la Parohia „Sfântul Andrei”-Chitila; Cezar Gabriel Furtună a fost distins cu Ordinul „Sfântul Antim Ivireanul” pentru mireni; Cristina Miclea, Andrei Stănescu, Ionel Trăilă, Florentin Ghizdăvin, Florin Niculae și Robert Mihail Ancuța au primit Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române. Distincția de vrednicie cu chipul Sfinților Împărați Constantin și Elena a fost oferită Consiliului parohial şi Comitetului parohial.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș, mutați la Domnul.