Instalare de preot în Parohia Băcăoani, Vaslui

În după‑amiaza zilei de joi, 19 martie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Liturghia Darurilor înainte sfințite în Parohia Băcăoani, Protopopiatul Vaslui.

Din soborul slujitorilor a făcut parte și părintele protopop Adrian Chirvasă.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

În cuvântul adresat celor prezenți, Părintele Episcop Ignatie a explicat motivele pentru care în perioada Postului Mare, în zilele obișnuite de peste săptămână, se săvârșește Liturghia Darurilor înainte sfințite, și cum efortul spiritual mai intens din această perioadă se convertește în liniște sufletească. De asemenea, ierarhul Hușilor a arătat că împărtășirea continuă cu Trupul și Sângele Domnului întreține în viața omului lumina primită încă de la Botez.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a mulțumit părintelui Neculai Rebegea, fostul paroh al acestei comunități, acum pensionar, pentru toată slujirea pastoral‑misionară și edilitară împlinită și, în semn de prețuire, l‑a hirotesit întru iconom stavrofor. De asemenea, i‑a oferit doamnei preotese Adriana Rebegea diploma de vrednicie „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”.

În momentele care au urmat, Părintele Episcop Ignatie l‑a instalat pe părintele Dumitru Duduman ca paroh, înmânându‑i Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile lăcașului de cult.

Tot în același cadru festiv, ierarhul Hușilor a oferit, în semn de recunoștință, familiei Adrian și Doina Tighici Crucea eparhială „Episcopul Grigorie Leu”, respectiv Crucea eparhială „Maria Costachi” pentru tot sprijinul dat, de‑a lungul timpului, acestei comunități parohiale, precum și altor lăcașuri de cult din cadrul eparhiei.