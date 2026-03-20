Instalare de preot în Parohia Băcăoani, Vaslui

Instalare de preot în Parohia Băcăoani, Vaslui

Data: 20 Martie 2026

În după‑amiaza zilei de joi, 19 martie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Liturghia Darurilor înainte sfințite în Parohia Băcăoani, Protopopiatul Vaslui.

Din soborul slujitorilor a făcut parte și părintele protopop Adrian Chirvasă.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

În cuvântul adresat celor prezenți, Părintele Episcop Ignatie a explicat motivele pentru care în perioada Postului Mare, în zilele obișnuite de peste săptămână, se săvârșește Liturghia Darurilor înainte sfințite, și cum efortul spiritual mai intens din această perioadă se convertește în liniște sufletească. De asemenea, ierarhul Hușilor a arătat că împărtășirea continuă cu Trupul și Sângele Domnului întreține în viața omului lumina primită încă de la Botez.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a mulțumit părintelui Neculai Rebegea, fostul paroh al acestei comunități, acum pensionar, pentru toată slujirea pastoral‑misionară și edilitară împlinită și, în semn de prețuire, l‑a hirotesit întru iconom stavrofor. De asemenea, i‑a oferit doamnei preotese Adriana Rebegea diploma de vrednicie „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”.

În momentele care au urmat, Părintele Episcop Ignatie l‑a instalat pe părintele Dumitru Duduman ca paroh, înmânându‑i Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile lăcașului de cult.

Tot în același cadru festiv, ierarhul Hușilor a oferit, în semn de recunoștință, familiei Adrian și Doina Tighici Crucea eparhială „Episcopul Grigorie Leu”, respectiv Crucea eparhială „Maria Costachi” pentru tot sprijinul dat, de‑a lungul timpului, acestei comunități parohiale, precum și altor lăcașuri de cult din cadrul eparhiei.

 

  • Conferință duhovnicească la Facultatea de Drept din București Știri
    Conferință duhovnicească la Facultatea de Drept din București

    În seara zilei de marți, 17 martie, Facultatea de Drept din București a găzduit conferința intitulată „Doamne, învață-mă să fiu om!” Prelegerea a fost susținută de părintele dr. Răzvan Ionescu, prodecan al Centrului de Studii și Cercetări „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Paris. În același cadru a fost lansat și un volum dedicat dezvoltării umane într-o epocă dominată de progresul tehnologic. Dialogul dintre teologie, vocația spirituală a omului, știință și provocările contemporane a fost abordat de părintele Răzvan Ionescu pe parcursul conferinței desfășurate în Aula Magna a Facultății de Drept din Capitală. O atenție deosebită a fost acordată provocărilor pe care inteligența artificială le aduce în rândul societății. „Există un chip foarte personal și personalizat cu care fiecare dintre noi Îl trăiește pe Dumnezeu. Astăzi există tendințe globale ale oamenilor de a-L ocoli pe Dumnezeu și a se descurca singuri. Oferta tehnologică alimentează porniri și căutări în direcția auto-îndumnezeirii, lucru care poate suna fascinant, dar care nu provine din cultura creștină. Cred că, dacă ne dăm seama că deciziile noastre au un impact exis­tențial, adică au repercusiuni asupra vieții întregi și asupra a ceea ce devenim în veșnicie, ajungem la concluzia că, fără a ne preda în mâinile lui Dumnezeu, autorul adevărat al proiectului care suntem noi, nu putem învăța să fim oameni”, a declarat părintele Răzvan Ionescu pentru TRINITAS TV.

    19 Mar, 2026
  • Masă rotundă despre texte vechi religioase românești Știri
    Masă rotundă despre texte vechi religioase românești

    Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, împreună cu Editura Universității din București - Bucharest University Press, a organizat joi, 19 martie, masa rotundă „Texte vechi religioase românești. Pe baza unor ediții recente”. În cadrul acesteia, a avut loc și lansarea a trei volume apărute în colecția „Ediții de texte” a Editurii Univer­sității din București: „Imnul Acatist în literatura română din veacul al XVII-lea”, „Pravila de la Govora” și „Dosoftei, Carte de rugăciuni 1673”.

    19 Mar, 2026
