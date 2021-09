Întâistătătorul Bisericii Greco Catolice Melkite în vizită la Patriarhia Română

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, s‑a întâlnit vineri, 24 septembrie 2021, cu Înaltpreasfinţitul Youssef Absi, Patriarh al Bisericii Greco‑Catolice Melkite din Antiohia şi Întregul Est. Întrevederea a avut loc în sala de şedinţe „Consilium” a Palatului Patriarhiei din București, în prezenţa mai multor membri ai Fundaţiei „Alexandrion”.

Înaltpreasfinţitul Youssef Absi, Patriarh al Bisericii Greco‑Catolice Melkite din Antiohia şi Întregul Est, s‑a aflat zilele acestea într‑un pelerinaj în România, în cadrul căruia a vizitat, împreună cu membrii Fundaţiei „Alexandrion”, mai multe mănăstiri şi biserici emblematice ale ţării noastre, precum şi unele obiective istorice, culturale şi de patrimoniu ale României şi Bucureştiului. Vizita a continuat vineri, 24 septembrie, la Palatul Patriarhiei de pe Colina Bucuriei, unde Patriarhul Youssef Absi a fost întâmpinat de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României. „Doresc să îi mulţumesc Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru că mi‑a dat ocazia să fac această vizită. Pentru mine este mai degrabă o vizită‑pelerinaj, iar pentru noi, cei care venim din Orientul Mijlociu, Biserica Ortodoxă Română este o Biserică martiră, care a oferit multă lumină credincioşilor ei de‑a lungul istoriei. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această Biserică Ortodoxă Română, un exemplu pentru toţi creştinii. Vizita pe care am făcut‑o în România a fost pentru mine o oportunitate de a cunoaşte, chiar dacă foarte puţin, Biserica Ortodoxă Română şi din această scurtă vizită am reuşit să constat că Biserica are grijă nu doar de credincioşii săi, ci şi de cei din alte comunităţi religioase. Sunt impresionat de credinţa profundă a poporului român şi profit de această ocazie pentru a încuraja acest popor să rămână în continuare credincios şi creştin”, a precizat Patriarhul Youssef Absi al Bisericii Greco‑Catolice Melkite din Antiohia şi Întregul Est.

În continuare, Patriarhul Youssef Absi a vorbit despre istoricul Bisericii Greco‑Catolice Melkite din Antiohia. „Biserica Greco‑Catolică Melkită a luat naştere în 1724, ceea ce înseamnă că în trei ani vom sărbători 300 de ani de la naşterea sa. Biserica noastră este una antiohiană, iar sediul său este la Damasc. Creştinii care fac parte din această comunitate se află în Siria, Liban, Iordania, Egipt, Statele Unite ale Americii, America Latină şi Europa. Prezenţa Bisericii noastre în diasporă a venit mai târziu. În cadrul Bisericii Greco‑Catolice Melkite din Antiohia funcţionează şcoli proprii, dispensare şi spitale, precum şi societăţi de caritate. În acest moment, Biserica Greco‑Catolică Melkită suferă de criza cu care se confruntă întregul Orient Mijlociu şi care împinge creştinii să emigreze”, ne‑a declarat Patriarhul Youssef Absi.

Patriarhul Youssef Absi, în vârsta de 75 de ani, îi urmează Patriarhului Gregorios al III‑lea Laham şi s‑a născut în Damasc, în 1946. A fost hirotonit preot al Societății Misionare a Sfântului Paul în 1973. A devenit superiorul general al societății în 1999, iar doi ani mai târziu a fost numit Episcop curial pentru Patriarhia Melchită din Antiohia. În 2007 a fost numit Vicar patriarhal al Arhieparhiei Melchite din Damasc. Biserica Greco‑Catolică Melchită este o Biserică Catolică Răsăriteană, de rit bizantin, și este formată din aproximativ 1,5 milioane de membri. Are sediul în Siria și Liban, iar majoritatea eparhiilor sale se află în lumea arabă. De asemenea, are structuri care servesc diaspora melchită în Australia, Turcia, Canada, Mexic, Statele Unite, Argentina, Brazilia şi Venezuela, informează catholica.ro.