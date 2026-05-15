Întâlnire a preoților din Protopopiatul Urlați din Prahova
Joi, 14 mai, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, preoții din Cercul pastoral Ciorani s‑au întrunit la Parohia Colceag din cadrul Protopopiatului Urlați, județul Prahova. După slujba Vecerniei săvârșită cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, părintele protoiereu Ionuț Negoiță a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat personalitatea sfântului ierarh prăznuit la 15 mai. „În continuare, preotul Ionuț Strechioiu, paroh la Parohia Colceag, a prezentat referatul despre viața Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. De asemenea, eleva Maria Ioana Soficaru de la Colegiul de Artă «Carmen Sylva» din Ploiești, fiică a satului, a interpretat câteva pricesne, aducând bucurie atât preoților, cât și credincioșilor prezenți. Întâlnirea s‑a desfășurat într‑o atmosferă de rugăciune și comuniune duhovnicească”, ne-a transmis părintele protoiereu Ionuț Negoiță.