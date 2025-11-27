Întâlnire misionară la Seminarul „Veniamin Costachi” din Neamț

Luni, 24 noiembrie, Sectorul misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, prin Departamentul misionari protopopești, a desfășurat la Casa Hozeva din incinta Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ un atelier de formare pentru preoţii din protopopiatele Piatra‑Neamţ, Târgu‑Neamţ, Roznov şi Ceahlău, având titlul „Dialog şi mărturisire a credinţei. Ortodoxia şi rătăcirile eterodoxe, între oportunitate pastorală şi ameninţare misionară”.

Ziua a început cu săvârşirea Sfintei Liturghii, la care au participat câte zece preoţi din parohiile nemțene, în care există prezență sau activitate eterodoxă. Întâlnirea a fost deschisă prin cuvântul arhimandritului Nicodim Petre, consilier în cadrul Sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Aducând în atenţia preoților participanți cuvântul Sfântului Cuvios Sofronie Saharov, potrivit căruia „orice provocare nu este o ameninţare, ci o oportunitate”, părintele consilier Nicodim a oferit exemplul primelor comunităţi creştine din perioada creştinismului primar, subliniind faptul că o cauză principală a îndepărtării unora dintre credincioşi de credinţa ortodoxă este necunoaşterea învățăturii de credință. El a argumentat prin faptul că, din păcate, o proporție covârșitoare din populaţia României nu a citit Noul Testament măcar o dată în viaţă. Una dintre vocațiile și datoriile preotului este aceea de a face cunoscut credincioșilor din parohie cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lăsate în cărțile Noului Testament.

Invitatul întâlnirii a fost părintele Constantin Sturzu, consilier în cadrul Sectorului comunicare și relații publice al Arhiepiscopiei Iaşilor, care, în expunerea sa, a îndemnat la o schimbare de paradigmă în abordarea problematicii eterodoxe. Acesta a arătat că este necesar să nu manifestăm o stare de concurenţă. Unii părinți au mărturisit că, prin dialog şi buna comunicare cu cei care făceau prozelitism, au ajuns să fie respectaţi, iar fenomenul eterodox a încetat sau s‑a diminuat.

Au fost prezentate trei direcţii misionare desfăşurate de‑a lungul timpului: abordarea catolică, protestantă şi cea ortodoxă, concluzionându‑se că ultima este cea mai potrivită, deoarece se adresează fiecărei persoane în parte.