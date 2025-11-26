Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Întâlnirea copiilor de preot din Arhiepiscopia Iașilor

Știri
Un articol de: Grigorie Pîjîn - 26 Noiembrie 2025

Sâmbătă, 22 noiembrie, a avut loc întâlnirea copiilor de preot care studiază în municipiul Iași, eveniment organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Sava cel Sfințit”, urmată de activități desfășurate în Muzeul Mitropolitan: jocuri de cunoaștere, o conferință, o dezbatere tematică și un campionat de jocuri de socializare.

În cadrul întâlnirii, arhim. Nicodim Petre, consilier al Sectorului misiune din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, le‑a transmis tinerilor faptul că sunt chemați să‑și trăiască credința cu demnitate, în orice context s‑ar afla.

De asemenea, în a doua parte a zilei a avut loc o dezbatere demonstrativă, coordonată de părintele inspector eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Răzvan Popovici, prin care fiii de preot au descoperit modul în care își pot organiza argumentele într‑o dezbatere.

Întâlnirea copiilor de preot din Arhiepiscopia Iașilor reprezintă un eveniment inaugural al grupului Copiilor de preot, grup ce își propune organizarea periodică de întâlniri între fii și fiice de preot, oferindu‑le un context de socializare și cunoaștere cu alți tineri aflați în situații și experiențe asemănătoare, chiar dacă provin din zone diferite ale Moldovei. 

 

