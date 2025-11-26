Sâmbătă, 22 noiembrie, a avut loc întâlnirea copiilor de preot care studiază în municipiul Iași, eveniment organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Sava cel Sfințit”, urmată de activități desfășurate în Muzeul Mitropolitan: jocuri de cunoaștere, o conferință, o dezbatere tematică și un campionat de jocuri de socializare.

În cadrul întâlnirii, arhim. Nicodim Petre, consilier al Sectorului misiune din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, le‑a transmis tinerilor faptul că sunt chemați să‑și trăiască credința cu demnitate, în orice context s‑ar afla.

De asemenea, în a doua parte a zilei a avut loc o dezbatere demonstrativă, coordonată de părintele inspector eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Răzvan Popovici, prin care fiii de preot au descoperit modul în care își pot organiza argumentele într‑o dezbatere.

Întâlnirea copiilor de preot din Arhiepiscopia Iașilor reprezintă un eveniment inaugural al grupului Copiilor de preot, grup ce își propune organizarea periodică de întâlniri între fii și fiice de preot, oferindu‑le un context de socializare și cunoaștere cu alți tineri aflați în situații și experiențe asemănătoare, chiar dacă provin din zone diferite ale Moldovei.