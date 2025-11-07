Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în zilele de 5 și 6 noiembrie 2025, la Centrul Social Cultural „Sfântul Ilie” de la Miclăușeni, s‑a desfășurat întâlnirea profesorilor de muzică din școlile teologice ale Arhiepiscopiei Iașilor, cu participarea profesorilor de specialitate de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, respectiv de la liceele și seminariile teologice ortodoxe din cuprinsul Arhiepiscopiei.

La întâlnire s‑au alăturat și responsabilii de strana parohială din cele 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iașilor.

După primirea invitaților, în prima zi, agenda a presupus desfășurarea unei sesiuni de cunoaștere a participanților. Cea de‑a doua zi a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan în paraclisul Mănăstirii Miclăușeni, înconjurat de un sobor alcătuit din clericii profesori și responsabili din partea protopopiatelor. Sfânta Liturghie a fost urmată de cuvântul de deschidere și binecuvântare al Înaltpreasfinției Sale.

Ulterior, activitatea s‑a desfășurat prin împărțirea invitaților în trei comisii și lucrul în cadrul acestora. Principalele teme de lucru au fost: cântarea în comun în cadrul parohiilor Arhiepiscopiei Iașilor, respectiv identificarea de metode și activități de implementare a ei, perfecționarea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor și metode de implementare la protopopiate, pregătirea întâlnirii cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor din luna mai a anului 2026 și crearea unei reviste dedicate cântăreților bisericești și slujirii acestora în biserică.

În cadrul Sfintei Liturghii, pr. Gabriel Leonte, directorul Centrului de formare continuă al Arhiepiscopiei Iașilor, a fost hirotesit în rangul de iconom stavrofor de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan pentru activitatea desfășurată la Sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor și la Centrul de formare continuă.