Întâlnirea tinerilor ortodocși din Arhiepiscopia Sibiului la Vama Buzăului

Peste 350 de tineri au participat în perioada 30‑31 august la Întâlnirea tinerilor ortodocşi din Arhiepiscopia Sibiului, eveniment găzduit de Parohia Vama Buzăului, judeţul Braşov. Tinerii din cele zece protopopiate ale eparhiei au participat la Sfânta Liturghie, la ateliere de creaţie şi la diverse activităţi recreative.

Întâlnirea tinerilor ortodocși de la Vama Buzăului s‑a desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, iar în organizarea manifestărilor s‑au implicat Protopopiatul Prejmer‑Săcele şi Parohia Vama Buzăului.

Programul a început sâmbătă, 30 august, cu Sfânta Liturghie săvârşită pe o scenă amenajată în apropierea Bisericii „Înălţarea Domnului” din Vama Buzăului. Soborul slujitor a fost condus de pr. prof. dr. Vasile Mihoc, vicar cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului, alături de care s‑au aflat protopopi și slujitori ai sfintelor altare din eparhie. Răspunsurile liturgice au fost date de Cvintetul vocal „Anatoly” al Operei Brașov, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învăţătură, pr. prof. dr. Vasile Mihoc s‑a adresat tinerilor prezenţi şi i‑a îndemnat să îşi păstreze credinţa ortodoxă şi dorinţa de a‑L cunoaşte tot mai mult pe Mântuitorul Iisus Hristos, în Biserica Sa.

„Este minunat să fim prezenţi la o întâlnire a tineretului ortodox. Sunt multe întâlniri de tineret, dar la această întâlnire avem şi un «O», ITO ‑ Întâlnirea Tineretului Ortodox. Ştim noi ce înseamnă «ortodox»? Înseamnă a fi în Hristos şi în Biserica Sa cea una, înseamnă a‑L cunoaşte pe Hristos şi când Îl cunoşti pe Hristos, doreşti să‑L cunoşti tot mai mult, pentru că atunci când ai plecat pe calea lui Hristos, însetezi după El. Hristos este Cel care ni‑L dă pe Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt are ca simbol în Evanghelii apa, mai ales în Evanghelia după Ioan. (...) Când bei din această apă, însetezi tot mai tare, şi Sfinţii Părinţi spun pe scurt că Duhul Sfânt este acea apă din care cu cât bei mai mult, cu atât mai mult însetezi”, a subliniat pr. prof. dr. Vasile Mihoc.

Cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu a fost citit de pr. Ioan Manea, protopopul de Bran‑Zărneşti.

În cadrul Sfintei Liturghii, tinerii prezenţi au dat citire unei mărturii semnate de participanți pentru a marca întâlnirea din acest an de la Vama Buzăului.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. Gelu Porumb, protopopul de Prejmer‑Săcele, împreună cu pr. Nicu Lazăr de la Parohia Vama Buzăului au sfințit cele 16 icoane care au fost împărțite celor zece protopopiate și organizatorilor. Mai apoi, la sediul Primăriei Vama Buzăului a fost sfințită o cruce din lemn.

„Sămânţa Bisericii şi a neamului nostru”

Protopopul Gelu Porumb i‑a îndemnat pe tinerii prezenţi la Vama Buzăului să folosească aceste momente pentru a se cunoaşte, a lega prietenii, a se ruga împreună şi a aduce mărturisire despre dreapta credinţă.

„Ne bucurăm să putem organiza aici câteva clipe în care să vă regăsiţi, să vă cunoaşteţi, să vă bucuraţi de împreuna voastră vedere şi de toate atelierele şi surprizele pregătite. Este minunat să vă puteţi întâlni, este minunat că tineretul ortodox este împreună. Sunteţi sămânţa Bisericii şi a neamului nostru”, a spus protopopul Gelu Porumb.

Un mesaj de bun‑venit a fost adresat de primarul comunei Vama Buzăului, Tiberiu Chirilaş: „Sper să petreceţi clipe minunate în Vama Buzăului, staţiunea turistică Vama Buzăului şi să o descoperiţi. Cel puţin două obiective turistice de aici le vom vizita împreună: Cascada Urlătoarea, un monument al naturii foarte frumos, şi, de asemenea, nu avem cum să ratăm rezervaţia de zimbri. Atracţiile din localitatea noastră sunt mai multe şi sunt convins că, după două zile petrecute aici, veţi reveni în calitate de turişti să le descoperiţi”.

Preotul paroh din Vama Buzăului i‑a îndemnat pe tineri să se bucure de frumuseţea locurilor şi de activităţile pregătite pentru această întâlnire: „Bine aţi venit la Vama Buzăului! Gândiţi‑vă că este acasă şi că nici un telefon, nici o reţea socială nu poate înlocui frumuseţea pe care o aveţi împrejurul vostru”.

Implicat în organizarea evenimentului, preotul paroh din Buzăiel, judeţul Braşov, Mihai Foica, le‑a mulţumit tuturor pentru eforturile depuse în a găzdui un asemenea eveniment.

„Noi toţi suntem astăzi aici pentru voi şi aş vrea să înţelegeți cât de importanţi sunteţi voi în univers, cât de importanţi sunteţi voi pentru societate şi pentru Biserică. Prin participarea voastră la acest eveniment creaţi un obicei bun”, a spus pr. Mihai Foica.

Excursii, ateliere, cunoaştere

Cei 350 de tineri au vizitat Rezervația Valea Zimbrilor și Cascada Urlătoarea, două zone de interes turistic din Vama Buzăului. Tinerii au luat parte mai apoi la ateliere despre viețile sfinților canonizați în acest an de Biserica Ortodoxă Română, la un atelier de olărit, de biodiversitate și dezvoltare personală, dansuri tradiționale românești, precum și chitară și dezvoltare muzicală. În ultima parte a zilei, tinerii au participat la un atelier gastronomic, la un foc de tabără şi muzică folk.

Duminică, 31 august, tinerii au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor condus de pr. Iulian David, protopopul de Făgăraș, alături de care s‑au aflat protopopi și alţi slujitori ai sfintelor altare. După Sfânta Liturghie a avut loc festivitatea de încheiere a evenimentului, în cadrul căreia tinerii au primit diplome de merit și de participare.