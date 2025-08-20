Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova s‑a încheiat cu rugăciune și recunoștință

Miercuri, în cea de‑a treia zi a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. Peste 1.500 de participanți la ITOM, alături de numeroși ieșeni și pelerini veniți să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, au luat parte la slujba arhierească și la festivitatea de închidere.

Tinerii care au venit în ultimele trei zile la Iași, cu prilejul celei de‑a cincea ediții a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova, s‑au bucurat în această dimineață de participarea la Sfânta Liturghie, săvârșită de către IPS Părinte Mitropolit Teofan, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi - clerici participanți în calitate de organizatori, moderatori și voluntari. Peste 1.500 de credincioși au umplut Catedrala și curtea Ansamblului Mitropolitan, luând parte și la festivitatea de închidere a evenimentului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, subliniind frumusețea curăției sufletești a celor tineri și chemarea fiecăruia la viața în Hristos:

„Dacă privim realitatea lumii, constatăm că noi, oamenii în vârstă devenim, pe măsură ce trec anii, mai vicleni, mai dedublați. Pe când pruncii din brațele mamelor - și voi, cei care nu ați intrat încă în mocirla păcatelor lumii - sunteți mai onești, mai lipsiți de fățărnicie.

Și Sfântul Ioan Evanghelistul a constatat același lucru în rândul tinerilor creștini din vremea sa.

Îndrăznim să spunem că și noi, în zilele noastre, constatăm acest adevăr. Văzând prezența tinerilor, precum voi, la Sfânta Liturghie, la un pelerinaj, la o faptă bună sau la o întâlnire mai mare, precum aceasta, adeverim cuvântul Sfântului Ioan: «Voi sunteți tari, pentru că ați biruit pe cel viclean». Pentru a fi tare și a birui viclenia, spune Sfântul Apostol Ioan, trebuie să ai în tine cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu îl avem în noi atunci când citim din Sfânta Scriptură și din Sfinții Părinți, când ne rugăm, când ne împărtășim din el prin rugăciune. Și iată, precum suntem acum: prezenți la Dumnezeiasca Liturghie. Iar unii dintre voi, poate, vă veți și împărtăși, împreună cu preoții și diaconii, din Sfântul Trup și Dumnezeiescul Sânge al Domnului Hristos”.

La final, câte un reprezentant din fiecare eparhie participantă la întâlnire a luat cuvântul, exprimând recunoștință și împărtășind un gând personal legat de experiența trăită în aceste zile.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova reprezintă un proiect de mare anvergură dedicat tinerilor din eparhiile componente ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, precum și din comunitățile românești din Bucovina de Nord și Basarabia. După ediția organizată în 2017, s‑a împământenit tradiția ca, în fiecare an, în luna august, Iașiul să găzduiască timp de câteva zile acest eveniment deosebit.