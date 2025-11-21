Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Interviu în vederea hirotesiei întru duhovnic la Suceava

Interviu în vederea hirotesiei întru duhovnic la Suceava

Știri
Un articol de: Irina Ursachi - 21 Noiembrie 2025

Centrul cultural, educațional și social „Dosoftei Mitropolitul” din Campusul Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava a fost miercuri, 19 noiembrie 2025, gazda interviului pentru hirotesia întru duhovnic pentru paisprezece clerici din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, din comisia examenului de duhovnicie prezidată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al eparhiei, au făcut parte arhim. Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor, pr. Dimitrie Horga, consilier al Sectorului administrativ-bisericesc, pr. Ionuț Isopescu, consilier al Sectorului educațional-teologic, pr. Răzvan Cîmpulungeanu, consilier al Sectorului misiune pastorală și actualitate creștină, arhim. Vartolomeu Chira și protoiereii pr. Ionel Doru Budeanu și pr. Adrian Dulgheriu.

Potrivit organizatorilor, reprezentanți ai Sectorului administrativ-bisericesc și ai Sectorului educațional-teologic, examenul a constat în extragerea a două subiecte: unul care a urmărit verificarea cunoștințelor acumulate de către candidați prin asimilarea bibliografiei recomandate și al doilea care a vizat atitudinea acestora față de unele cazuri concrete de mărturisire a păcatelor în scaunul de spovedanie.

 

