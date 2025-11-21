Interviu în vederea hirotesiei întru duhovnic la Suceava

Centrul cultural, educațional și social „Dosoftei Mitropolitul” din Campusul Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava a fost miercuri, 19 noiembrie 2025, gazda interviului pentru hirotesia întru duhovnic pentru paisprezece clerici din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, din comisia examenului de duhovnicie prezidată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al eparhiei, au făcut parte arhim. Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor, pr. Dimitrie Horga, consilier al Sectorului administrativ-bisericesc, pr. Ionuț Isopescu, consilier al Sectorului educațional-teologic, pr. Răzvan Cîmpulungeanu, consilier al Sectorului misiune pastorală și actualitate creștină, arhim. Vartolomeu Chira și protoiereii pr. Ionel Doru Budeanu și pr. Adrian Dulgheriu.

Potrivit organizatorilor, reprezentanți ai Sectorului administrativ-bisericesc și ai Sectorului educațional-teologic, examenul a constat în extragerea a două subiecte: unul care a urmărit verificarea cunoștințelor acumulate de către candidați prin asimilarea bibliografiei recomandate și al doilea care a vizat atitudinea acestora față de unele cazuri concrete de mărturisire a păcatelor în scaunul de spovedanie.