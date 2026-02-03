Întrunirea femeilor ortodoxe misionare din Eparhia Buzăului și Vrancei

În Aula brâncovenească a Palatului Arhiepiscopal din municipiul Buzău s‑a desfășurat sâmbătă, 31 ianuarie, Adunarea Generală a Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR‑ABV).

Lucrările au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, alături de care s‑au aflat pr. Marius‑Daniel Ciobotă, consilier eparhial; Neluța‑Mirela Furtună, președinta SNFOR‑ABV, și Gina Cucu, secretar al societății. Evenimentul a reunit 30 de reprezentante ale celor peste 7.000 de membre ale societății.

În cadrul ședinței, președinta Neluța‑Mirela Furtună a dat citire raportului de activitate pe anul 2025. Ordinea de zi a mai cuprins următoarele puncte: prezentarea situației celor 8 beneficiare ale bursei de studiu „Alice Voinescu” și propunerea acordării acestei burse și în anul școlar 2026‑2027; bilanțul financiar‑contabil și raportul cenzorului pentru anul trecut; planul de activități cultural‑educaționale și social‑filantropice și proiectul de buget pentru anul în curs, precum și constituirea unui comitet de lucru în vederea redactării monografiei Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, filiala Buzău.

Cu această ocazie, Părintele Arhiepiscop Ciprian a apreciat bogata activitate derulată de SNFOR‑ABV în anul precedent, subliniind transparența administrativă și buna colaborare cu preoții de parohie, protoieriile și Centrul eparhial. Ierarhul a evidențiat implicarea constantă a membrelor societății în viața Bisericii, prin susținerea copiilor și tinerilor și prin cultivarea spiritului de comuniune, precizând că slujirea aproapelui, trăită în smerenie și discreție, reprezintă esența misiunii creștine.

În 2025, SNFOR‑ABV a organizat aproximativ 292 de activități: conferințe, tipărirea de articole și lucrări, ateliere creative și educative, excursii tematice, pelerinaje, tabere, concursuri, momente artistice, acordarea bursei de studiu „Alice Voinescu”, în cursul anului școlar/universitar, pentru 4 eleve (500 lei/lună/elevă) și 4 studente (700 lei/lună/studentă) cu rezultate remarcabile la învățătură, dar care provin din familii cu posibilități financiare modeste, campanii de donare de sânge și acțiuni de ajutorare a copiilor nevoiași și a persoanelor vârstnice.

Pentru toate activitățile amintite s‑a cheltuit suma de 135.685 de lei, acestea fiind realizate în cooperare cu Centrul eparhial, prin implicarea a 125 de membre active și circa 2.500 de copii și tineri, având ca parteneri 28 de instituții școlare și 30 de parohii și mănăstiri din județele Buzău și Vrancea.