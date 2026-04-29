x
×

Întrunirea grupului de preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei

Un articol de: Claudiu-Daniel Popa - 29 Aprilie 2026

În Duminica Mironosițelor a avut loc prima ediție a întrunirii Grupului de preotese „Sfânta Filotimia” din Arhiepiscopia Alba Iuliei, la Căminul bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia, sub genericul „Preoteasa pe urmele Femeilor Mironosițe: credință, curaj și dăruire”.

Programul evenimentelor a cuprins prelegerea „Despre frumusețea uitată a vieții. Bucuria lui «a fi» și «a dărui» în comuniunea dintre preotese”, susţinută de preoteasa Irina Mâncă din Iași; atelierul „«Cine ne va prăvăli piatra?» Despre încercările și bucuriile vieții de preoteasă”, derulat de preoteasa Laura Crăciun din Iași, şi atelierul ,,«De ce‑L căutați pe Cel viu între cei morți?» Despre congruență și discernământ pe Cale”, susținut de preoteasa Dumitrina Gazzi din Iași.

Un moment muzical‑artistic a fost susținut de preoteasa Oana Andone din Parohia Abuș, Protopopiatul Târnăveni.

Grupul de preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei a fost înființat la începutul anului 2026, fiind pus sub ocrotirea Sfintei Filotimia de la Râmeț, cu scopul de a crea un cadru special de comunicare deschisă și constructivă și de susținere reciprocă, în vederea creșterii lăuntrice pe calea lui Hristos, precum și de a sprijini misiunea preoteselor din întreaga eparhie. 

 

