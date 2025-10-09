Întrunirea preoților militari din Ministerul Afacerilor Interne

La Cluj‑Napoca a avut loc, în perioada 6‑8 octombrie, Întrunirea anuală metodică și de specialitate a preoților militari din Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Evenimentul a oferit participanților un cadru de meditație teologică și profesională asupra rostului preotului militar ca păstrător al credinței, al valorilor morale și al demnității umane în slujba aproapelui și a neamului românesc.

Preoţii participanţi s‑au întâlnit luni, 6 octombrie, după slujba Vecerniei, în Catedrala Mitropolitană, cu ierarhii clujeni, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În semn de recunoaștere a meritelor avute în consolidarea legăturilor dintre Biserică și MAI și pentru facilitarea dialogului dintre Secția de Asistență religioasă și conducerea acestei instituții, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a acordat Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni directorului general adjunct al Direcției Generale Management Resurse Umane a MAI, chestor principal de poliție Valentin Minoiu, iar preoții militari prezenți au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire.

Marţi, 7 octombrie, în capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, a fost săvârșită Sfânta Liturghie de un sobor de preoți, avându‑l în frunte pe vicarul‑administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pr. Dumitru Boca. Acesta a adresat un cuvânt de bun‑venit participanţilor, subliniind importanța colaborării dintre structurile de apărare și securitate națională ale țării și cultele religioase.

În continuare, în aula facultății, preoții prezenți, atât din MAI, cât şi preoți militari și misionari care slujesc în alte structuri din sistemul de apărare și securitate națională, precum Ministerul Apărării Naționale și Administrația Națională a Penitenciarelor, alături de ceilalți invitați oficiali din aceste structuri, au luat parte la prelegerea susținută de chestorul principal de poliție dr. Valentin Minoiu, cu tema „Simbolul credinței (Crezul) - 1.700 de ani ai legământului de iubire între om și Dumnezeu”, şi la prelegerea susţinută de părintele profesor dr. univ. Ioan Chirilă, cadru universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă clujeană, cu tema „Cuvinte mărturisitoare și trăiri ale pocăinței”.

Au mai luat cuvântul delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintele consilier patriarhal Ciprian Ion Ioniță, și șeful Secției de Asistență religioasă a MAI, preotul militar Felix‑Iulian Radu.

La finalul conferinţei, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală desfășurată, pentru devotamentul și implicarea dovedite în cultivarea valorilor morale și spirituale, preoții militari din structurile MAI au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel câte o diplomă cu medalie a Anului Centenar al Patriarhiei Române. Părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și un mesaj de prețuire pentru preoții militari.

Ediția din acest an a avut ca gazdă organizatorică Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj, prin coordonarea inspectorului‑șef colonel Sebastian Florin Clițan și a preotului militar Radu Procopie Cotuțiu. Toate unitățile, instituțiile și structurile teritoriale aflate în subordinea, în coordonarea sau în cadrul MAI, precum și în cel al Ministerului Apărării Naționale, au fost reprezentate la cel mai înalt nivel, alături de delegați ai autorităților locale - Primăria Municipiului Cluj‑Napoca, Consiliul Județean Cluj și Instituția Prefectului.