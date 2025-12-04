Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri La Botoșani se va ridica un sfânt lăcaș închinat Sfintei Teodora de la Sihla

La Botoșani se va ridica un sfânt lăcaș închinat Sfintei Teodora de la Sihla

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Data: 04 Decembrie 2025

În după‑amiaza zilei de 1 decembrie, credincioșii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” au trăit un moment de profundă încărcătură spirituală și istorică: sfințirea locului pentru viitoarea biserică, punerea pietrei de temelie și sfințirea troiței ridicate pe terenul destinat noului lăcaș de cult, situat pe Strada Pacea nr. 45B.

Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor impresionant de preoți și diaconi, în prezența autorităților locale și a unui mare număr de credincioși, veniți să fie martori ai unui început care va dăinui peste generații. Evenimentul a încununat doi ani de eforturi administrative, rugăciuni neîncetate și nădejde statornică, timp în care comunitatea parohială a așteptat cu credință ziua în care binecuvântarea lui Dumnezeu se va așeza peste locul viitoarei biserici.

Un moment aparte al slujbei l‑a constituit sfințirea troiței așezate pe terenul viitoarei biserici, ca prim semn văzut al prezenței și ocrotirii lui Dumnezeu peste această lucrare. Monumentul, ridicat cu jertfa credincioșilor, devine de acum înainte altar de rugăciune pentru întreaga comunitate, mărturie a credinței și a nădejdii puse în ajutorul ceresc. Troița va străjui locul până la ridicarea sfântului lăcaș și va rămâne simbol al începutului acestei lucrări sfinte.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, PS Nichifor Botoșăneanul a subliniat importanța unică a acestui moment:

„Dacă Domnul nu va zidi casa, în zadar se ostenesc cei ce o zidesc; dacă Domnul nu va păzi cetatea, în zadar veghează cel ce o păzește”. Tot ceea ce facem aici se împlinește cu nădejde, cu rugăciune și cu bunăvoință.

Preasfinția Sa a arătat că sfințirea temeliilor unei biserici este asemenea pregătirii pentru botez, o curățire și o primenire a locului pentru a primi marea Taină a Bisericii, care devine legătura vizibilă dintre Dumnezeu și comunitate, asemenea Cortului întâlnirii din vremea lui Moise.

Momentul sfințirii a fost încununat și de hirotesia în rangul de iconom stavrofor a părintelui paroh Cătălin Ailenei, ca semn de recunoaștere a vredniciei, a jertfei și a responsabilității asumate în această lucrare de mare importanță duhovnicească și comunitară.

Viitoarea biserică, ce va fi ocrotită de Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, este chemată să devină inima duhovnicească a credincioșilor din această zonă a municipiului Botoșani, aflată într‑o continuă dezvoltare. Lucrările de construcție care vor urma au nevoie de sprijinul rugăciunii și al jertfei fiecăruia. Credincioșii pot deveni ctitori ai noii biserici astfel:

Titular: Parohia „Sf. Cuv. Teodora de la Sihla” - Botoșani

IBAN: RO13CECEB00030RON2913441

Banca: CEC Bank

SWIFT: CECEROBUXXX

Donație online: https://www.parohiasfteodoradelasihla.ro/donations/strangere‑de‑fonduri‑pentru‑construirea‑bisericii.

Telefon: 0754 857 903 - pr. Cătălin Ailenei;

www.parohiasfteodoradelasihla.ro.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor  -   sfintire  -   piatra de temelie  -   troita
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri