La Botoșani se va ridica un sfânt lăcaș închinat Sfintei Teodora de la Sihla

Data: 04 Decembrie 2025

În după‑amiaza zilei de 1 decembrie, credincioșii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” au trăit un moment de profundă încărcătură spirituală și istorică: sfințirea locului pentru viitoarea biserică, punerea pietrei de temelie și sfințirea troiței ridicate pe terenul destinat noului lăcaș de cult, situat pe Strada Pacea nr. 45B.

Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor impresionant de preoți și diaconi, în prezența autorităților locale și a unui mare număr de credincioși, veniți să fie martori ai unui început care va dăinui peste generații. Evenimentul a încununat doi ani de eforturi administrative, rugăciuni neîncetate și nădejde statornică, timp în care comunitatea parohială a așteptat cu credință ziua în care binecuvântarea lui Dumnezeu se va așeza peste locul viitoarei biserici.

Un moment aparte al slujbei l‑a constituit sfințirea troiței așezate pe terenul viitoarei biserici, ca prim semn văzut al prezenței și ocrotirii lui Dumnezeu peste această lucrare. Monumentul, ridicat cu jertfa credincioșilor, devine de acum înainte altar de rugăciune pentru întreaga comunitate, mărturie a credinței și a nădejdii puse în ajutorul ceresc. Troița va străjui locul până la ridicarea sfântului lăcaș și va rămâne simbol al începutului acestei lucrări sfinte.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, PS Nichifor Botoșăneanul a subliniat importanța unică a acestui moment:

„Dacă Domnul nu va zidi casa, în zadar se ostenesc cei ce o zidesc; dacă Domnul nu va păzi cetatea, în zadar veghează cel ce o păzește”. Tot ceea ce facem aici se împlinește cu nădejde, cu rugăciune și cu bunăvoință.

Preasfinția Sa a arătat că sfințirea temeliilor unei biserici este asemenea pregătirii pentru botez, o curățire și o primenire a locului pentru a primi marea Taină a Bisericii, care devine legătura vizibilă dintre Dumnezeu și comunitate, asemenea Cortului întâlnirii din vremea lui Moise.

Momentul sfințirii a fost încununat și de hirotesia în rangul de iconom stavrofor a părintelui paroh Cătălin Ailenei, ca semn de recunoaștere a vredniciei, a jertfei și a responsabilității asumate în această lucrare de mare importanță duhovnicească și comunitară.

Viitoarea biserică, ce va fi ocrotită de Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, este chemată să devină inima duhovnicească a credincioșilor din această zonă a municipiului Botoșani, aflată într‑o continuă dezvoltare. Lucrările de construcție care vor urma au nevoie de sprijinul rugăciunii și al jertfei fiecăruia. Credincioșii pot deveni ctitori ai noii biserici astfel:

Titular: Parohia „Sf. Cuv. Teodora de la Sihla” - Botoșani

IBAN: RO13CECEB00030RON2913441

Banca: CEC Bank

SWIFT: CECEROBUXXX

Donație online: https://www.parohiasfteodoradelasihla.ro/donations/strangere‑de‑fonduri‑pentru‑construirea‑bisericii.

Telefon: 0754 857 903 - pr. Cătălin Ailenei;

www.parohiasfteodoradelasihla.ro.