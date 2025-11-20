Lansare de carte la Centrul eparhial din Caransebeș

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, la Colecția muzeală „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeșului, a avut loc marți, 18 noiembrie, lansarea cărții „Un om, un nume”, volumul al II‑lea, avându‑l ca autor pe Ștefan Isac. Volumul a fost prezentat de părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al eparhiei. Au fost prezenți la acest eveniment preoți, profesori, oameni de cultură din oraș și elevi de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș.

„Volumul realizat de Ștefan Isac readuce în atenție personalitățile importante ale județului Caraș‑Severin. Demn de remarcat este că autorul nu ne propune doar personalități pe care le putem întâlni și cu care putem interrelaționa, ci și unele dintre cele care au fost și care au rămas în memoria colectivă a județului Caraș‑Severin, personalități clericale, oameni de știință, filologi, literați, muzicologi, etnografi, ingineri. Toți aceștia compun ceea ce noi numim comunitatea dintr‑un areal geografic, iar numele volumului, «Un om, un nume», nu face altceva decât să ne confirme particularitatea ființei umane”, a subliniat părintele consilier eparhial.

Au mai luat cuvântul în cadrul acestei lansări de carte prof. Artin Olariu, col. Valentin Homescu și prof. Constantin Brătescu.

La final, autorul Ștefan Isac a primit Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea”, clasa a II‑a, pentru mireni.