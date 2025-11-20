Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lansare de carte la Centrul eparhial din Caransebeș

Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 20 Noiembrie 2025

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, la Colecția muzeală „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeșului, a avut loc marți, 18 noiembrie, lansarea cărții „Un om, un nume”, volumul al II‑lea, avându‑l ca autor pe Ștefan Isac. Volumul a fost prezentat de părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al eparhiei. Au fost prezenți la acest eveniment preoți, profesori, oameni de cultură din oraș și elevi de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș.

„Volumul realizat de Ștefan Isac readuce în atenție personalitățile importante ale județului Caraș‑Severin. Demn de remarcat este că autorul nu ne propune doar personalități pe care le putem întâlni și cu care putem interrelaționa, ci și unele dintre cele care au fost și care au rămas în memoria colectivă a județului Caraș‑Severin, personalități clericale, oameni de știință, filologi, literați, muzicologi, etnografi, ingineri. Toți aceștia compun ceea ce noi numim comunitatea dintr‑un areal geografic, iar numele volumului, «Un om, un nume», nu face altceva decât să ne confirme particularitatea ființei umane”, a subliniat părintele consilier eparhial.

Au mai luat cuvântul în cadrul acestei lansări de carte prof. Artin Olariu, col. Valentin Homescu și prof. Constantin Brătescu.

La final, autorul Ștefan Isac a primit Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea”, clasa a II‑a, pentru mireni.

