Lansare de carte la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti a găzduit marţi, 17 mai, lansarea celui mai nou manual de Istorie Bisericească Universală pentru facultăţile de teologie din Patriarhia Română. Partea a doua a volumului II a apărut recent la Editura BASILICA şi este dedicată în întregime „Situaţiei generale a Bisericilor Ortodoxe din secolul al XI‑lea până astăzi”. Volumul a fost prezentat de pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniţă, coordonatorul seriei.

La evenimentul din Amfiteatrul „Pr. Acad. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae” au participat preoţi, profesori de teologie, studenţi, masteranzi şi doctoranzi interesaţi de cele mai noi apariţii în domeniul Istoriei Bisericeşti Universale. „Am avut onoarea de a prezenta unul dintre cele mai noi volume de Istorie Bisericească Universală. Este o dorinţă mai veche atât a corpului profesoral, dar în primul rând a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a edita o nouă serie de manuale pentru studenţii din facultăţile de teologie. Pentru unele discipline au mai existat manuale, însă şi acelea trebuiau actualizate, deoarece apăruseră în anii ‘50, respectiv ’80 ai secolului trecut. Evident se simţea nevoia ca informaţiile să fie actualizate, îmbogăţite cu date noi, conform celor mai recente cercetări în domeniu. Părintele profesor Viorel Ioniţă este un mentor şi un model de predare pentru mulţi dintre noi, profesorii de teologie. Profesor de talie internaţională, a activat şi a reprezentat Biserica Ortodoxă Română pe lângă instituţiile de dialog teologic de la Geneva şi a îndrumat generaţii de studenţi până în anii din urmă. Experienţa cumulată într‑o mulţime de conferinţe şi adunări o vedem în modul de elaborare a acestui manual. Suntem în faţa unei apariţii cu totul şi cu totul excepţionale, cu date istorice noi rezultate dintr‑o cercetare în biblioteci din ţară, din Europa şi de pe alte continente. Istoria Bisericească Universală este una dintre materiile fundamentale în programa de învăţământ a facultăţilor de teologie”, ne‑a declarat părintele decan Ioan Moldoveanu.

Despre noua apariţie editorială, părintele profesor Viorel Ioniţă a amintit că este rodul unui colectiv de redacţie care a lucrat sub ascultarea şi cu binecuvântarea Patriarhului României. Pionieratul editării unui manual de Istorie Bisericească Universală începe cu preotul profesor cernăuţean Eusebiu Popovici, de la a cărui moarte se împlinesc în 28 septembrie 100 de ani. „În vechile manuale, istoria era prezentată amestecat, pe perioade, şi se acorda mult mai mult spaţiu Bisericilor sau tradiţiilor creştine occidentale. Biserica Ortodoxă sau Bisericile Ortodoxe locale erau foarte puţin prezentate. Personal, pe parcursul tuturor anilor cât am predat, am simţit această lipsă. Acest volum pe care l‑am prezentat astăzi are 1.046 de pagini în care este tratată exclusiv istoria Bisericilor Ortodoxe, un lucru absolut nou. Am luat în considerare studiile şi contribuţiile multor cercetători din ultimele decenii. Am fost fascinat de cât de mult s‑a publicat, studii foarte amănunţite. Aşa cum spunea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, nu este vorba de un manual în sensul clasic, ci mai curând despre un tratat sau un compendiu. Nu se va cere nimănui să‑l memoreze, ci este o sursă de informaţie pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi, dar şi pentru preoţi, credincioşi şi cercetători care doresc să cunoască mai bine istoria Bisericilor Ortodoxe. Consider că avem în faţă o sursă binevenită şi foarte utilă de informaţii”, a spus părintele profesor Viorel Ioniţă, coordonatorul manualelor de Istorie Bisericească Universală din Patriarhia Română.