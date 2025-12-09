Lansarea cărții „In servitutem sanctorum” la Facultatea „Justinian Patriarhul”

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc luni seara, 8 decembrie, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman”, lansarea volumului „In servitutem sanctorum” (În slujba sfinților), semnat de părintele dr. Constantin Oprea. Lucrarea reprezintă o incursiune detaliată în activitatea Societății Bollandiste, fiind publicată sub egida Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La acest eveniment au participat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal; părintele dr. Constantin Oprea, autorul volumului; părintele prof. dr. Emanoil Băbuș, de la Facultatea „Justinian Patriarhul”; prof. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București; conf. dr. Ioan‑Augustin Guriță, cadru didactic la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; prof. dr. Gheorghe Onișoru, de la Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale din Suceava; părintele Constantin Ciprian Blaga, consilier eparhial la Sectorul cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal; părintele arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal.

Autorul cărții, părintele Constantin Oprea, a subliniat că volumul este rezultatul unei cercetări ample, desfășurată pe parcursul studiilor doctorale: „A fost o bucurie să lansez acest volum în urma unei trude academice care s‑a întins pe o durată de șapte ani cu două burse în străinătate fără de care nu cred că reușeam să aduc în lumină viețile sfinților așa cum au fost zugrăvite și cum au fost scoase de sub praful uitat al istoriei de către Societatea Bollandistă. Acest demers academic pe care l‑am întreprins aș vrea să fie un imbold pentru tinerele generații, pentru studenții de la teologie și nu numai, care doresc să studieze viața sfinților și să vadă modul în care viețile lor au fost percepute în secolele 17, 18 și 19 de către societatea vremii de atunci a Europei”, a spus pr. Constantin Oprea.

Conf. dr. Ioan‑Augustin Guriță a subliniat importanța acestui volum, evidențiind atât rigoarea documentării, cât și contribuția necesară la înțelegerea unui capitol esențial din istoria recentă.

De asemenea, părintele prof. dr. Emanoil Băbuș a confirmat importanța tezei: „Lucrarea părintelui Constantin Oprea a început mai întâi ca un proiect de teză de doctorat, în urmă cu ceva ani, iar în final am văzut că dânsul a trecut proba susținerii tezei de doctorat și, iată, acum mă bucur că aceasta a fost publicată într‑un volum foarte frumos, admirabil. Am avut bucuria să lansăm, în seara aceasta, de fapt o incursiune în istoria Societății Bollandiste, care a avut un rol atât de important încă din secolul al 17‑lea în adunarea studiilor și a manuscriselor legate de viețile sfinților”.

La finalul evenimentului a avut loc și un moment artistic, oferit de Grupul bucovinean „Străjăncuța”, care a interpretat colinde și cântece patriotice.