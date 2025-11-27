La Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a avut loc miercuri seara, 26 noiembrie, lansarea cărții „Maternitatea și crizele sale - O perspectivă sociologică”, lucrare realizată de Alexandra Nadane, directoarea centrelor ROUA. Evenimentul a reunit studenți, cadre universitare și invitați interesați de temele legate de maternitate, familie și provocările sociale contemporane. În cadrul lansării, au fost prezentate ideile centrale ale cărții și s‑a purtat un dialog despre impactul schimbărilor sociale asupra maternității în România.

Cuvântul introductiv a fost rostit de pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, care a evidențiat importanța redescoperirii valorilor autentice ale familiei și ale vocației maternității într‑o societate marcată tot mai mult de crize spirituale și antropologice.

„Maternitatea rămâne una dintre cele mai mari binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru om și un spațiu tainic în care se lucrează, în mod nevăzut, formarea unei vieți noi. Maternitatea este vocația prin excelență a femeii. Ea începe încă din momentul concepției, când mama poartă în pântece timp de nouă luni pruncul și îi oferă prima formă de educație. După naștere, mama este cea care se jertfește cel mai mult pentru copil, pentru că nașterea este o minune la care Dumnezeu o asociază în chip unic. De aceea, icoanele Maicii Domnului surprind cele mai gingașe ipostaze ale maternității, precum «Dulcea Sărutare» sau «Bucuria cea Neașteptată»”, a spus părintele prodecan.

În continuare, prof. univ. dr. Cristina Gavriluţă, de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social‑Politice din Iaşi, Departamentul de Sociologie și Asistenţă Socială, a subliniat caracterul necesar al unei astfel de cercetări într‑o vreme în care maternitatea, deşi este o realitate firească a vieţii, este adesea încărcată de tensiuni, temeri și vulnerabilități:„Lucrarea Alexandrei Ştefania Nadane este una dintre puţinele contribuţii sociologice româneşti care abordează cu rigoare şi empatie complexitatea crizelor maternităţii, aducând în atenţia publicului un subiect aparent minor în peisajul academic, dar major prin consecinţele sale sociale și prin impactul asupra familiei. Crizele maternităţii nu sunt doar stări trecătoare, ci pot deveni veritabile momente de ruptură atunci când femeia se află într‑un mediu afectiv fragil, lipsit de sprijin familial sau copleșit de disfuncţii de comunicare. În acest sens, cartea oferă nu doar o analiză teoretică, ci și o hartă a dificultăților reale întâmpinate de femeile însărcinate aflate în situații de risc. Astfel, volumul reprezintă o contribuţie pentru spaţiul românesc, un apel la responsabilitate comunitară și o chemare la solidaritate cu fiecare mamă aflată la începutul drumului ei. Nașterea, parte din marele triptic al existenţei omului, este un prag sfânt. Atunci când femeia îl trece cu sprijin și cu nădejde, familia se întărește, iar copilul primește șansa unei dezvoltări sănătoase și pline de lumină”.

La finalul evenimentului, Alexandra Nadane, directoarea centrelor ROUA și autoarea volumului, a mulțumit tuturor pentru prezență, subliniind importanța unei astfel de cercetări într‑o societate în care maternitatea are nevoie de sprijin, înțelegere și ocrotire.

„Pentru mine e o foarte mare bucurie că am ajuns în acest moment al lansării acestei cărți. Volumul reprezintă teza mea de doctorat în sociologie despre crizele maternității, despre provocările pe care le întâmpină femeile însărcinate și mamele din România. Lucrarea este structurată în două părți complementare. Prima parte reunește o sinteză amplă a celor mai noi cercetări internaționale și naționale privind maternitatea, oferind specialiștilor un instrument necesar într‑un domeniu încă insuficient explorat, iar a doua parte a cărții cuprinde interviuri și studii de caz realizate la nivel național, care surprind fidel dificultățile cu care se confruntă femeile însărcinate și mamele, de la lipsa sprijinului familial sau instituțional până la tensiunile emoționale ale perioadei perinatale. Nădăjduiesc ca această carte să fie un sprijin pentru specialiști, dar și o lumină pentru mamele care se confruntă cu întrebări, teamă sau singurătate. Cred că, atunci când suntem aproape de mamă, suntem aproape de viață, iar acolo unde este ocrotită viața, acolo se simte lucrarea lui Dumnezeu”, a spus Alexandra Nadane.