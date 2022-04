Liceenii olimpici la Religie au fost premiaţi la Sibiu

Olimpiada naţională de Religie pentru elevii de liceu organizată anul acesta la Sibiu s-a încheiat sâmbătă, 30 aprilie, cu premierea celor mai buni dintre participanţi. Festivitatea de premiere a avut loc în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, a membrilor comisiei de evaluare, a părintelui George Jambore, inspector în cadrul Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române, a reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu şi a cadrelor didactice.

Elevii şi dascălii de Religie au fost binecuvântaţi şi felicitaţi de IPS Laurenţiu.

„Vă felicităm pe toţi, vă îmbrăţişăm şi vă binecuvântăm, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să vă ţină această bucurie şi această nevinovăţie a voastră. În voi ne punem speranţa, în voi ne punem nădejdea, voi cei care sunteţi acum olimpici şi veţi putea deveni slujitori ai lui Hristos, întâi preoţi, apoi slujitori ai lui Hristos la catedră sau oriunde veţi merge voi, pentru că această sensibilitate pe care aţi primit-o ca moştenire şi apoi ca educaţie, care ţine de credinţă, nu va pieri niciodată, n-o puteţi pierde chiar dacă veţi căuta să mergeţi pe alte drumuri deosebite”, a spus ierarhul.

Au transmis mesaje de felicitare inspectorul general de Religie din cadrul Ministerului Educaţiei, conf. univ. dr. Vasile Timiş, preşedintele comisiei de evaluare, pr. prof. univ. dr. Daniel Buda -decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, părintele George Jambore, precum şi inspectorul şcolar general al judeţului Sibiu, prof. Marius Novac.

La fiecare clasă au fost oferite din partea Ministerului Educaţiei premiile I, II şi III, precum şi șapte menţiuni. De asemenea, Patriarhia Română a premiat în cărţi elevii clasaţi pe primele 3 locuri la fiecare clasă, iar Arhiepiscopia Sibiului a premiat la rândul ei în bani şi cărţi aceşti elevi şi a mai acordat încă 56 de premii speciale în bani la toate cele patru clase. Nu în ultimul rând, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a acordat 4 premii de excelenţă elevilor care au ocupat locul I la fiecare clasă, premiile constând într-o tabletă multimedia şi un rucsac.

Bucuria de a scrie despre Hristos

Iată ce ne-au spus trei dintre laureaţii Olimpiadei de la Sibiu:

„Sunt extrem de fericit şi de mulţumitor. Dau slavă Bunului Dumnezeu pentru această oportunitate de a aşterne în cuvinte sărmane slava, dragostea şi bucuria Împărăţiei Cerurilor. Noi toţi mulţumim organizatorilor pentru că totul a fost încântător şi de asemenea mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu pentru alesele cuvinte şi binecuvântarea dată”, ne-a spus Cristian Vaida, locul I la clasa a X-a.

„Sunt elevă la Colegiul Militar «Mihai Viteazul» din Alba Iulia şi am participat cu bucurie la această Olimpiadă. Am avut şi încă am emoţii, mai ales că rezultatul este mult peste aşteptările mele, dar consider că pregătirea intensă m-a ajutat mult să ajung la acest rezultat”, ne-a spus Maria-Teodora Busuioc, locul I la clasa a XI-a.

„Eu am fost crescută în Biserică de către părinţii mei, dar în momentul în care am început să învăţ despre Hristos prin prisma Olimpiadei am descoperit un cu totul alt univers şi am această bucurie de a scrie despre Hristos. A fost un adevărat parcurs spiritual pentru mine”, ne-a spus, Larisa-Maria Iuşan, locul I la clasa a XII-a.