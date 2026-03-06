În Duminica a 2‑a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, î
Liturghia Darurilor înainte sfințite la un paraclis din Cluj-Napoca
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, i-a binecuvântat pe profesorii și elevii de liceu de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca.
Ierarhul, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârşit Liturghia Darurilor înainte sfințite, numită și a Sfântului Grigorie Dialogul, Episcopul Romei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul colegiului ortodox, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu.
La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, vorbindu-le elevilor despre bărbăția duhovnicească pe care trebuie să o avem noi, creștinii, în lupta cu răul, pentru a ieși biruitori, potrivit îndemnului Sfântului Apostol Pavel: „Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat bună mărturie înaintea multor martori” (I Timotei 6, 12).
De asemenea, i-a îndemnat să devină pildă pentru cei din jur și să fie buni mărturisitori ai lui Hristos într-o lume tot mai secularizată, amintindu-le cuvintele Mântuitorului: „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână” (Ioan 15, 16).
Părintele director Liviu Vidican-Manci a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și prezență în mijlocul comunității instituției de învățământ teologic clujean.
Apoi, pe elevii care au participat la Liturghie și s-au împărtășit în număr mare, Părintele Mitropolit i-a binecuvântat și le-a dăruit cartea „Spovedania și Liturghia salvează omenirea”, semnată de Înaltpreasfinția Sa, apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.