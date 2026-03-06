Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Liturghia Darurilor înainte sfințite la un paraclis din Cluj-Napoca

Știri
Un articol de: Darius Echim - 06 Martie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, i-a binecuvântat pe profesorii și elevii de liceu de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca. 

Ierarhul, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârşit Liturghia Darurilor înainte sfințite, numită și a Sfântului Grigorie Dialogul, Episcopul Romei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul colegiului ortodox, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu. 

La finalul slujbei, Înaltprea­sfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, vorbindu-le elevilor despre bărbăția duhovnicească pe care trebuie să o avem noi, creștinii, în lupta cu răul, pentru a ieși biruitori, potrivit îndemnului Sfântului Apostol Pavel: „Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat bună mărturie îna­intea multor martori” (I Timotei 6, 12).

De asemenea, i-a îndemnat să devină pildă pentru cei din jur și să fie buni mărturisitori ai lui Hristos într-o lume tot mai secularizată, amintindu-le cuvintele Mântuitorului: „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână” (Ioan 15, 16). 

Părintele director Liviu Vidican-Manci a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și prezență în mijlocul comunității instituției de învățământ teologic clujean.

Apoi, pe elevii care au participat la Liturghie și s-au împărtășit în număr mare, Părintele Mitropolit i-a binecuvântat și le-a dăruit cartea „Spovedania și Liturghia salvează omenirea”, semnată de Înaltpreasfinția Sa, apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 

 

