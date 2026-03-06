Liturghia Darurilor înainte sfințite la un paraclis din Cluj-Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, i-a binecuvântat pe profesorii și elevii de liceu de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca.

Ierarhul, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârşit Liturghia Darurilor înainte sfințite, numită și a Sfântului Grigorie Dialogul, Episcopul Romei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul colegiului ortodox, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu.

La finalul slujbei, Înaltprea­sfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, vorbindu-le elevilor despre bărbăția duhovnicească pe care trebuie să o avem noi, creștinii, în lupta cu răul, pentru a ieși biruitori, potrivit îndemnului Sfântului Apostol Pavel: „Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat bună mărturie îna­intea multor martori” (I Timotei 6, 12).

De asemenea, i-a îndemnat să devină pildă pentru cei din jur și să fie buni mărturisitori ai lui Hristos într-o lume tot mai secularizată, amintindu-le cuvintele Mântuitorului: „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână” (Ioan 15, 16).

Părintele director Liviu Vidican-Manci a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și prezență în mijlocul comunității instituției de învățământ teologic clujean.

Apoi, pe elevii care au participat la Liturghie și s-au împărtășit în număr mare, Părintele Mitropolit i-a binecuvântat și le-a dăruit cartea „Spovedania și Liturghia salvează omenirea”, semnată de Înaltpreasfinția Sa, apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.