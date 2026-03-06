Liturghia Darurilor la paraclisul Colegiului Ortodox din Cluj‑Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, i‑a binecuvântat pe profesorii și elevii de liceu de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj‑Napoca.

Ierarhul, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârşit Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, numită și a Sfântului Grigorie Dialogul, Episcopul Romei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul colegiului ortodox, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, vorbindu‑le elevilor despre bărbăția duhovnicească pe care trebuie să o avem noi, creștinii, în lupta cu răul, pentru a ieși biruitori, potrivit îndemnului Sfântului Apostol Pavel: „Luptă‑te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat bună mărturie înaintea multor martori” (I Timotei 6, 12).

De asemenea, i‑a îndemnat să devină pildă pentru cei din jur și să fie buni mărturisitori ai lui Hristos într‑o lume tot mai secularizată, amintindu‑le cuvintele Mântuitorului: „Nu voi M‑aţi ales pe Mine, ci Eu v‑am ales pe voi şi v‑am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână” (Ioan 15, 16).

Părintele director Liviu Vidican‑Manci a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și prezență în mijlocul comunității instituției de învățământ teologic clujean.

Apoi, pe elevii care au participat la Liturghie și s‑au împărtășit în număr mare, Părintele Mitropolit i‑a binecuvântat și le‑a dăruit cartea „Spovedania și Liturghia salvează omenirea”, semnată de Înaltpreasfinția Sa, apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.