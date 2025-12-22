Liturghie arhierească în biserica nouă din cartierul sibian Turnişor

Credincioșii Bisericii „Sfântul Ilie” şi „Sfântul Mina” din Sibiu au primit binecuvântare arhierească în duminica premergătoare marelui praznic al Naşterii Domnului. Sfânta Liturghie din această duminică a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Ierarhul a liturghisit în biserica din cartierul sibian Turnişor, iar în cadrul Sfintei Liturghii i‑a hirotonit diacon pe asist. univ. dr. Alexandru Marius Crișan și preot pe diaconul David Gheorghiu, informează Mitropolia Ardealului.

Un cuvânt de învăţătură la Sfânta Liturghie a fost rostit de pr. prof. dr. Vasile Mihoc: „Sfântul Matei ne spune precis că Iisus este Hristosul. El este numit Iisus la opt zile, la tăierea împrejur, şi El este Hristos, este Mesia. Și asta este o afirmație de credință fundamentală pentru noi. El este Mesia Cel așteptat, iar în Hristos se împlinesc toate profețiile, toată așteptarea mesianică. În partea a doua a capitolului spune mai mult: că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este un Mesia care nu este numai Om, este Dumnezeu adevărat”. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a explicat credincioşilor prezenţi însemnătatea Evangheliei din Duminica premergătoare sărbătorii Naşterii Domnului.

„De ce credeți că a ales Dumnezeu ca pe Fiul Său să‑L trimită prin această coborâre, prin această micșorare? Noi îi spunem teologic «chenoză», adică Dumnezeu, Atotstăpânitorul, Dumnezeu Cel Veșnic și Atotputernic, s‑a micşorat pe Sine să intre în pântecele unei fecioare și să Se nască, Pruncul fiind Dumnezeu și Om. La Buna Vestire i s‑a spus Fecioarei Maria: «Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va numi». Deci la Întrupare a participat întreaga Sfântă Treime”, a spus ierarhul.

Corurile de copii şi de adulţi de la Biserica „Sfântul Ilie” şi „Sfântul Mucenic Mina” au interpretat colinde, iar preotul Ioan Lupu i‑a mulţumit ierarhului în numele comunităţii şi i‑a oferit o icoană a Maicii Domnului „Antifonitria” (Împotrivă glăsuitoarea) de la Mănăstirea Vatoped din Muntele Athos. Credincioşii au primit binecuvântare arhierească, iar mulţi dintre cei prezenţi au primit împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.