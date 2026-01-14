Liturghie arhierească în Biserica „Sfântul Gheorghe” din Roman

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Gheorghe” din municipiul Roman.

Alături de ierarh, au făcut parte din sobor pr. prof. dr. Ilche Micevski Ignat, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Sfinții Chiril și Metodiu” din Skopje, Macedonia, părintele protopop Dan-Alexandru Antoce, preoți și diaconi din Roman. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman. La eveniment au participat și Dan-Laurențiu Leoreanu, primarul municipiului Roman, alți reprezentanți ai autorităților locale, precum și numeroși credincioși.

Aflat pentru prima dată la Sfânta Liturghie în mijlocul comunității parohiale de la Biserica „Sfântul Gheorghe” Roman, în cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre chemarea la pocăință și despre începutul propovăduirii Mântuitorului Hristos, evidențiind necesitatea unei vieți întemeiate pe ascultarea Evangheliei și pe împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.

La final, ierarhul a rostit rugăciunile de dezlegare și binecuvântare la început de an, pentru credincioșii prezenți și pentru întreaga comunitate parohială.

În încheiere, părintele Ioan Gherasimescu a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Teofil pentru prezență și binecuvântare, exprimând recunoștința față de toți cei care se implică în susținerea activităților Parohiei „Sfântul Gheorghe” din Roman.