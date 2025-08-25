Liturghie arhierească în Catedrala Mitropolitană din Sibiu

În Duminica a 11‑a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre milostenie şi iertare, datoriile de căpătâi ale creştinilor.

Credincioşii din Sibiu şi din împrejurimi au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită la Catedrala Mitropolitană din inima cetăţii transilvănene. În soborul slujitor s‑au aflat, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitori ai Catedralei Mitropolitane, diaconi şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu l‑a hirotonit preot pe diaconul Sorin Tiru.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia în care este relatată Pilda datornicului nemilostiv. Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a evidenţiat datoria oamenilor de a fi milostivi şi iertători faţă de semenii lor, aşa cum Dumnezeu iartă greşelile oamenilor care se roagă, se pocăiesc şi Îl cinstesc.

„Înţelegem un lucru foarte important din Evanghelia de astăzi, un lucru care este, de fapt, temelia vieţii noastre, temelia credinţei noastre. Dumnezeu este Atotmilostiv şi mila Lui se revarsă asupra noastră indiferent cât suntem noi de netrebnici, dar cu o singură condiţie: să rămânem smeriţi ascultători de El şi rugători, cerând iertare pentru toate greşelile pe care le‑am făcut noi Lui şi oamenilor. În al doilea rând, înţelegem că Dumnezeu este şi Drept, iar dreptatea Lui nu este oprită de mila Lui desăvârşită, pentru că şi mila se face cu dreptate. Dreptatea lui Dumnezeu ne obligă pe noi să ţinem seama nu numai de relaţia cu El, ci şi de relaţia cu semenii noştri, iar iertarea faţă de cel care este aproape de noi, care ne‑a greşit mereu, este atât de puternică încât condiţionează iertarea pe care ne‑o dă Dumnezeu la Dreapta Judecată. Ucenicii L‑au întrebat pe Mântuitorul cum să se roage şi El le‑a spus rugăciunea «Tatăl nostru», care se încheie cu o formulă foarte interesantă şi care ne dă fiori, pentru că noi punem o condiţie lui Dumnezeu ca să ne ierte, şi anume să iertăm şi noi la rândul nostru: «Şi ne iartă nouă greşelile noastre» - în unele texte este «şi ne iartă nouă datoriile noastre», căci şi greşeala este o datorie neîmplinită - «precum şi noi iertăm greşiţilor noştri!». (...) Deşi suntem datori în faţa lui Dumnezeu, trebuie să fim cei care continuă mila lui Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

Credincioşii prezenţi au primit binecuvântare arhierească şi au avut posibilitatea să aducă cinstire moaştelor Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, aflate într‑o raclă în Catedrala Mitropolitană din Sibiu.