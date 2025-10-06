Liturghie arhierească în Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 19‑a după Rusalii în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre viaţa şi personalitatea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a cărui canonizare a fost proclamată local sâmbătă, 4 octombrie, la Mănăstirea Cernica.

Ierarhul a adus spre închinare credincioşilor din Sibiu icoana Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae primită în dar de la Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la finalul ceremoniei de proclamare locală a canonizării marelui teolog român. Icoana Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost aşezată spre închinare în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, iar credincioşii au participat la Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu împreună cu un sobor de preoţi, format din cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu şi slujitorii lăcaşului de cult. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

Teologie şi mărturisire

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a vorbit credincioşilor despre viaţa sfântă şi mărturisitoare a Sfântului Dumitru Stăniloae, dar şi despre lucrarea sa teologică şi academică.

„Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost student şi apoi profesor la Academia Şaguniană de la Sibiu, ajungând să conducă această şcoală de teologie. Din cauza vremurilor în care a trăit a fost dus de la Sibiu, dar a rânduit Dumnezeu să ajungă la Bucureşti şi să predea doctoranzilor în teologie. A fost arestat şi chinuit, iar în închisoare a propovăduit multor credincioşi ajunşi acolo fără vină. Mulţi dintre cei condamnaţi politic şi ajunşi în temniţele comuniste s‑au întâlnit cu acest Mărturisitor şi au rămas cu o transformare lăuntrică profundă. (...) Teologii şi preoţii nu pot să vorbească despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime şi despre învăţătura de credinţă a Bisericii noastre fără să facă apel la ceea ce a scris, la ceea ce ne‑a lăsat nouă ca moştenire acest sfânt ales al Bisericii noastre. Mai presus de toate, pentru toţi credincioşii, pentru toţi cei care vor să cunoască învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae împreună cu Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop şi cu Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au lucrat la traducerea din limba greacă a colecţiei cărţilor Sfinţilor Părinţi numită «Filocalia». (...) Cinstim Sfinţi care au trăit în vremuri îndepărtate, dar Biserica este vie şi dă Sfinţi şi acum. Iată o mărturie că Biserica noastră este o instituţie a sfinţeniei, a trăirii sfinţeniei lui Dumnezeu şi a transpunerii ei în viaţa noastră. Avem modele şi avem, în acelaşi timp, mijlocitori”, a spus ierarhul.

Icoana Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae va fi aşezată în capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu împreună cu un fragment din moaştele sfântului. De asemenea, capela facultăţii sibiene îl va avea ca al doilea ocrotitor pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.