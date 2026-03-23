Liturghie arhierească în cea mai veche biserică ortodoxă din Sibiu

În Duminica a 4-a din Postul Mare, a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Sfântul Evanghelist Luca” din Sibiu. Cuvântul de învăţătură al ierarhului a evidenţiat rolul tămăduitor al Sfintelor Taine primite în Biserică.

Comunitatea celei mai vechi biserici ortodoxe din Sibiu a primit cu multă bucurie duhovnicească vizita Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu în Duminica a 4-a din Postul Mare. Împreună cu ierarhul au liturghisit preoţii lăcaşului de cult şi alţi slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a tâlcuit celor prezenți Evanghelia din această duminică a Postului Mare, în care se relatează minunea vindecării fiului lunatic.

„Acesta este mesajul pe care ni-l transmite Evanghelia de astăzi: să fim încredințați că Mântuitorul Iisus Hristos ne salvează și că în Biserica Sa avem toate armele necesare unei lupte duhovniceşti continue, războiul cu puterile necurate care doresc să fim întinați, doresc să fim răi, doresc să fim răzvrătiți, doresc să fim fricoși. Vindecarea copilului lunatic de către Mântuitorul Iisus Hristos, prin alungarea duhului mut şi surd care-l chinuia, ne arată atât ura şi viclenia cu care cel rău încearcă să amăgească şi să chinuiască pe om, dar mai ales puterea nemărginită a Mântuitorului lumii, de care se înspăimântă şi se cutremură slujitorii întunericului, putere care ni se transmite prin lucrarea Duhului Sfânt, în Sfintele Taine ale Bisericii. Harul dumnezeiesc ne ajută în împlinirea poruncilor, pentru câştigarea mântuirii, dar şi în lupta noastră împotriva uneltirilor demonice, întărindu-ne credința, prin cele două mijloace puternice: rugăciunea şi postul”, a subliniat ierarhul.

Aniversări şi binecuvântare

La finalul Sfintei Liturghii, pr. conf. univ. dr. Irimie Marga de la Biserica „Sfântul Evanghelist Luca” din Sibiu i-a mulţumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă peste comunitate şi a menţionat cele două aniversări din acest an: 260 de ani de la începutul construcției lăcaşului de cult și 231 de ani de la sfințirea acestuia.

În semn de înaltă prețuire, pr. conf. univ. dr. Irimie Marga i-a oferit ierarhului, din partea întregii comunități, un buchet de flori și două icoane, a Sfântului Mucenic Laurențiu și a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.