Liturghie arhierească în Duminica a 10‑a după Rusalii la Sibiu

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 10‑a după Rusalii în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit textul evanghelic citit în această duminică, în care este prezentată vindecarea lunaticului.

În soborul slujitor s‑au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitori ai Catedralei Mitropolitane şi diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu l‑a hirotonit preot pe diaconul Paul Mihali.

Credincioşii din Sibiu şi din împrejurimi au umplut Catedrala Mitropolitană şi au ascultat cuvântul de învăţătură al ierarhului, informează Mitropolia Ardealului. Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a tâlcuit Evanghelia acestei duminici, în care se prezintă minunea vindecării lunaticului. De asemenea, ierarhul a vorbit celor prezenţi despre marile sărbători ale lunii august, în care se încheie anul bisericesc şi ne pregătim pentru începerea noului an bisericesc la 1 septembrie.

„Evanghelia rânduită a se citi astăzi ne descrie o minune făcută de Mântuitorul Iisus Hristos vindecând un copil asuprit de diavol, un copil lunatic, chinuit mult de diavol odată cu luna nouă. Tatăl copilului l‑a adus mai întâi la ucenici şi a fost rânduiala aceasta ca să treacă mai întâi pe la ucenici pentru ca Mântuitorul să‑i vindece şi pe ei de slaba lor credinţă. Văzând că ucenicii nu l‑au putut vindeca, tatăl copilului vine la Mântuitorul reclamând într‑un fel această neputinţă a ucenicilor şi se roagă de El să aibă milă de copilul său. (...) Să înţelegem din Evanghelia aceasta că noi ne putem lupta cu diavolul pentru că avem încredinţare, apărare şi putere de la Dumnezeu prin trei mijloace deosebite. Întâi de toate, trebuie să avem o credinţă puternică, nu o credinţă îndoielnică. Credinţa adevărată este o împropriere a lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos să devină al tău şi tu al Lui. Credinţa adevărată ne‑o întărim şi ne‑o hrănim prin Sfânta Împărtăşanie, prin participarea la sfintele slujbe, prin rugăciunea liturgică de care se leagă şi rugăciunea particulară, de acasă. Dacă mergem la biserică şi ne cunoaşte Hristos pentru că ne‑am întâlnit cu El, atunci şi acasă, dacă strigăm după ajutor, El ne aude şi aşteaptă să venim din nou să ne întâlnim cu El. (...) Mântuitorul ne prezintă în Evanghelia de astăzi două mijloace de întărire a credinţei: «Acest soi de demoni nu iese decât prin post şi rugăciune!» Iată două mijloace care ne sunt la îndemână şi foarte uşor de utilizat. Deci, credinţa ne ţine pe noi în viaţă şi în legătură cu Dumnezeu. Rugăciunea este legătura permanentă a noastră cu Dumnezeu, care trebuie să înceapă cu preamărirea lui Dumnezeu, apoi cu mulţumirea pentru darurile revărsate asupra noastră şi apoi cu cererile noastre. Dacă avem credinţă statornică, dacă avem rugăciune stăruitoare, mai trebuie să facem şi un efort, care este postul. (...) Postul este un act de cult, aşa cum este rugăciunea, cum este metania şi cum sunt toate cele săvârşite în cadrul slujbelor, dar mai presus de toate are o putere care biruieşte pe vrăjmaşi, şi anume puterea smereniei. Înlăuntrul sufletului nostru postim şi nu pentru fală, facem în aşa fel încât să ne smerim în faţa lui Dumnezeu Atotţiitorul şi Dătătorul bunătăţilor. În această smerenie, diavolul fuge, se depărtează de la noi”, a subliniat ierarhul.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a vorbit şi despre marele eveniment duhovnicesc de la hramul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, şi anume proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător, un moment de mare bucurie şi de împlinire duhovnicească rânduit de Dumnezeu pentru întreaga Biserică dreptmăritoare. Ierarhul a menţionat şi celelalte personalităţi duhovniceşti canonizate în acest An Centenar al Patriarhiei Române, între care şi Sfântul Mărturisitor Arsenie de la Prislop, fost stareţ al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.