Liturghie arhierească în prima zi de hram la Catedrala Patriarhală

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit duminică, 19 octombrie 2025, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, unde de dimineață au debutat evenimentele duhovnicești dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

În omilia rostită credincioșilor, ierarhul a tâlcuit pasajul evanghelic al Duminicii a 20‑a după Rusalii (Luca 7, 11‑16), care istorisește învierea fiului văduvei din Nain, subliniind că Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit această minune nu doar din compasiune față de mama rămasă fără unicul ei fiu, ci și pentru a arăta tuturor, celor de atunci și celor de astăzi, că viața omului nu se încheie odată cu despărțirea sufletului de trup, ci continuă dincolo de hotarul morții, în veșnicie.

„Evanghelia acestei duminici ne arată o întâlnire cutremurătoare între viață și moarte, între nădejde și durere. La porțile cetății Nain, Hristos Domnul Se apropie de cortegiul funerar al tânărului și, văzând durerea mamei, «I s‑a făcut milă de ea». Nu doar privește, ci suferă împreună cu ea, iar compasiunea Sa se exprimă și trupește, aducând alinare și mângâiere. Atingând sicriul, Domnul poruncește: «Tinere, ție îți zic, scoală‑te!», iar tânărul înviază, iar ochii mamei sunt mângâiați. «L‑a dat mamei sale pe tânărul înviat din morți», iar această dăruire arată iubirea și duioșia lui Hristos față de om. Miezul Evangheliei nu este doar învierea, ci și compasiunea profundă a Domnului, care ne cheamă și pe noi să fim milostivi, să iubim și să aducem speranță. «Frică i‑a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu» - arată că Dumnezeu cercetează lumea și inimile noastre prin suferință, bucurie, prin cuvântul Său, viața Bisericii și oamenii care ne sunt trimiși în cale. Să nu lăsăm această cercetare să treacă fără folos, ci să primim pe Dumnezeu în cetatea inimii noastre și să ne ridicăm «din moartea nepăsării și a păcatului», trăind viața ca dar și binecuvântare. Compasiunea și dragostea noastră, mai mici sau mai mari, «pot învia inimile celor de lângă noi» și astfel lucrăm împreună cu Dumnezeu pentru binele lumii. Să nu trecem nepăsători pe lângă suferința altora, să ne oprim, să privim, să atingem cu blândețe, să mângâiem, să‑i iubim și să fim milostivi cu cei aflați în suferință. Așa lucrează Dumnezeu în lume, prin oameni milostivi, cu inima deschisă și plină de bunătate și iubire. Într‑adevăr, Dumnezeu ne cercetează și pe noi, prin suferință, prin bucurie, prin viața Bisericii și prin oamenii pe care ni‑i trimite în cale. «Să nu lăsăm această cercetare a Domnului să treacă pe lângă noi fără folos. Să‑L primim în cetatea inimii noastre, ca El să ne poată spune și nouă, ca atunci în Nain: Ţie îți zic, scoală‑te! Să ne ridicăm și noi din moartea nepăsării și a păcatului, să ne deschidem inimile spre iubirea Lui Dumnezeu și să trăim viața noastră ca dar și ca binecuvântare a Lui”, a reliefat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Răspunsurile liturgice în cadrul sfintei slujbe au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.