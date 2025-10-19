A început sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 19 Octombrie 2025

La Catedrala Patriarhală din București au debutat în această dimineață, 19 octombrie 2025, evenimentele dedicate sărbătorii Ocrotitorului Bucureștilor. De la ora 7:00 au fost scoase în pridvorul lăcașului de rugăciune, spre închinarea primilor pelerini, raclele care adăpostesc moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț - Noul Hozevit.

Dis-de-dimineață au răsunat clopotele pe Dealul Patriarhiei, chemând la rugăciune și vestind începerea sărbătorii închinate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei Patriarhale, au scos în procesiune în pridvorul sfântului lăcaș raclele cu moaștele sfinților. 

Primii pelerini și închinători așteptau deja pe esplanadă, iar alții urcau pe Colina Bucuriei în pas vioi, antrenați de răcoarea dimineții de toamnă, dar și de bucuria reîntâlnirii cu sfinții. Printre închinători s-au numărat și voluntarii din grupul „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor. 

În acest an, pelerinajul se desfășoară în perioada 19-29 octombrie și va cuprinde un amplu program liturgic. În zilele de 19-22 octombrie, credincioșii se vor putea închina la sfintele moaște în fiecare zi între orele 7:00-00:00. Având în vedere că toate cinstitele moaște menţionate sunt așezate deja spre închinare în pridvorul Catedralei Patriarhale și ținând cont de fluxul mai redus de pelerini care va fi înregistrat în primele patru zile ale hramului, organizatorii recomandă, în special familiilor cu copii mici, să vină să se închine în perioada 19-22 octombrie 2025, pentru a evita aglomerația din zilele finale ale hramului.

Toți pelerinii care ajung pe Colina Bucuriei în zilele binecuvântate ale hramului Catedralei Patriarhale din București primesc, ca semn de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iconițe cu chipul Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, purtând pe brațe Catedrala Națională.

În fiecare dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie, iar seara va fi oficiată slujba Privegherii, în Catedrala Patriarhală.

Citeşte mai multe despre:   Hramul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou  -   moaşte  -   Catedrala Patriarhala  -   hram
