Liturghie arhierească la Așezământul „Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare” de la Florești
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârşit Sfânta Liturghie, duminică, 11 ianuarie, la biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești, județul Cluj.
Ierarhul a vorbit credincioşilor prezenţi despre rugăciunea Tatăl nostru, care ne învață să cerem cu sinceritate ca Împărăția lui Dumnezeu să devină o realitate vie înlăuntrul nostru, pentru ca ea să se poată vedea și în lume: „Noi spunem Tatăl nostru de atâtea ori… și ce spunem într-una dintre cereri? «Vie Împărăția Ta!» Dacă cerem să vină Împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că încă nu e deplin în noi. Și unde trebuie să vină? În noi! În inima noastră. De aceea, să ne rugăm mereu, cu toată sinceritatea: «Să vină, Doamne, Împărăția Ta și în inima mea!»”
Ierarhul a mai vorbit despre începutul propovăduirii Mântuitorului, arătând că Domnul Hristos a vestit lumii o realitate nemaiîntâlnită până atunci: Împărăția lui Dumnezeu, chemând oamenii la pocăință și înnoire sufletească. Împărăția lui Dumnezeu nu se poate sălășlui în om fără o transformare lăuntrică, iar această transformare este pocăința - înțeleasă ca schimbare a gândirii și înnoire a minții.
Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Sfântul Ioan Damaschin” din Cluj-Napoca, dirijat de lect. univ. dr. Sorin Albu, cadru didactic la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
La final, arhimandritul Visarion Pașca, duhovnicul Mănăstirii Florești și coordonatorul Așezământului de copii „Sfântul Onufrie cel Mare”, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare şi i-a oferit o icoană cu Maica Domnului și un aranjament floral.