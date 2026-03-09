Liturghie arhierească la Biserica „Sfinţii Împărați Constantin și Elena” din Sibiu

În a doua duminică a Postului Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Sfinţii Împărați Constantin și Elena” din Sibiu. Ierarhul a sfinţit icoanele noilor ocrotitori ai bisericii, Sfântul Arsenie de la Prislop şi Sfântul Serafim de la Sâmbăta de Sus.

Credincioşii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, iar răspunsurile liturgice au fost date de corul lăcaşului de cult, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit credincioşilor despre viaţa şi teologia profundă a Sfântului Grigorie Palama, cinstit în a doua duminică a Postului Mare, iar mai apoi a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, în care se prezintă minunea vindecării paraliticului din Capernaum.

„Atacurile dogmatice foarte periculoase ale călugărului Varlaam şi ale adepților săi i‑au oferit Sfântului Grigorie Palama prilejul să formuleze învăţătura ortodoxă despre harul divin necreat, de care Biserica se împărtăşeşte din ziua Pogorârii Duhului Sfânt şi care nu a fost contestat de nimeni până atunci, numai teologia scolastică apuseană l‑a înțeles ca pe o lucrare creată şi detaşată de Dumnezeu. (...) Această Lumină nu este lumina creată a zilei sau a soarelui, ci este Lumina necreată a slavei dumnezeieşti, Lumina care izvorăşte din Însăşi Ființa lui Dumnezeu şi se revarsă peste toate cele create prin Taina Bisericii. De asemenea, Sfântul Grigorie a învățat că sfinții, încă din lumea aceasta, prin darul lui Dumnezeu, prin curăția inimii, prin nevoințele lor, prin rugăciunea lor curată, pot pregusta slava acestei lumini necreate a Împărăției cerurilor”, a spus Părintele Mitropolit Laurenţiu.

Ierarhul a amintit despre mesajul dumnezeiesc al Sfintei Evanghelii din această duminică, o chemare şi o lecție de iubire a aproapelui: „Suntem chemați şi chiar îndatoraţi să privim spre cei care sunt alături de noi şi au nevoie de ajutorul nostru. În viața noastră, Dumnezeu rânduieşte ca să ne întâlnim cu oameni care au nevoie de ajutorul nostru, fiecare ocazie putând fi pentru noi un examen de iubire a aproapelui, de altruism. (...) Cercetarea celor bolnavi, din spitale şi de la casele lor, ajutorarea lor cu bunuri materiale care le lipsesc, ca fapte ale milei trupeşti trebuie încununate de purtarea lor în rugăciune, pentru uşurarea suferințelor, şi de îndrumarea lor către Hristos, Doctorul sufletelor şi al trupurilor”, a subliniat ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a sfințit icoanele noilor ocrotitori ai lăcașului de cult: Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop și Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, canonizați cu ocazia Centenarului Patriarhiei Române.