Liturghie arhierească la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” de la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia, informează Biroul de presă al eparhiei. În cadrul slujbei, tânărul Horațiu Morar, bibliotecar la Biblioteca Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei Arhiepiscopale.

Adresându‑se celor prezenți, ierarhul a spus: „Frecventarea Sfintei Liturghii cu regularitate ne poate ajuta să ne întărim credința în valoarea Sfintei Euharistii, să simțim minunatele efecte ale ei, să primim numeroase daruri cerești și pământești și să experimentăm o uimitoare creștere în maturitatea creștină. Nu ne îndoim de faptul că Dumnezeiasca Liturghie regenerează spiritul, înnobilează viața umană și chiar poate, cu adevărat, să ajute eficient sufletele celor răposați. Dar să ne fie limpede că participarea la această slujbă dumnezeiască presupune sensibilitate duhovnicească, atenție totală și evlavie profundă în fața Mielului înjunghiat și biruitor, aflat în stare continuă de jertfă. Din bunătate imensă pentru noi, Acesta coboară de pe Tronul Împărăției Sale pe Masa Sfântului Altar, ca să ne dăruiască iertare, curățire, luminare și sfințire, spre a dobândi mântuirea sufletului și eternitatea fericită”.