Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Liturghie arhierească la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”, Caraclău, din județul Bacău

Liturghie arhierească la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”, Caraclău, din județul Bacău

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Florin Robert Blănaru - 12 Martie 2026

În după‑amiaza zilei de luni, 9 martie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a poposit în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea „Sfânta Treime”‑Bogdana, păstorită de stareța Mihaela Radu. Aici, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite, din sobor făcând parte părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din cadrul arhiepiscopiei și părinții slujitori ai mănăstirii.

În cuvântul de învățătură rostit la sfârșitul slujbei, Preasfinția Sa le‑a vorbit celor prezenți despre originea și rostul Liturghiei Darurilor înainte sfințite, accentuând dorința creștinilor din vechime de a ajuna mai mult în aceste zile ale Postului Mare, exemplu pe care încercăm să îl copiem.

Întrucât în ziua de 9 martie Biserica Ortodoxă Română îi cinstește pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, dar și pe românii care au suferit în temnițele comuniste pentru credință și libertate, ziua fiind dedicată rugăciunii, recunoștinței și cinstirii celor care au mărturisit credința creștină în fața regimului ateu din perioada 1944–1989, ierarhul a amintit în cuvântul său și despre jertfa acestora, de ale cărei roade ne bucurăm astăzi.

Citeşte mai multe despre:   PS Teofil Trotușanul
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri