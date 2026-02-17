Liturghie arhierească la Suceava

În Duminica a treia a Triodului, cei ce îndrăgesc slujbele săvârșite la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava și‑au dat din nou întâlnire cu Dumnezeu și cu marele mucenic din Trapezunt în vechea ctitorie mușatină.

Credincioșii prezenți duminică, 15 februarie, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava s‑au bucurat de binecuvântare arhierească, Întâistătătorul Bisericii de pe aceste meleaguri fiind primit cu bucurie în zorii zilei în paraclisul care adăpostește moaștele celui dintâi ocrotitor al Moldovei, biserica mare a mănăstirii aflându‑se într‑un amplu proces de restaurare.

Cel rânduit să tâlcuiască astăzi textul scripturistic a fost protos. Gherasim Soca, viețuitor al Mănăstirii Putna, care, în timpul împărtășirii clericilor, a vorbit despre Judecata de apoi ca moment inevitabil în care Dumnezeu va descoperi adevărul deplin despre lume și despre fiecare om în parte.

Acesta a evidențiat faptul că judecata lui Dumnezeu nu este o pedeapsă arbitrară, ci o consecință firească a realității interioare a fiecăruia. Lipsa iubirii, egoismul și indiferența sunt prin ele însele osândă, în timp ce milostenia, smerenia și sinceritatea deschid calea către viața veșnică.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop Calinic i‑a mulțumit oaspetelui pentru cuvântul de învățătură și, pentru ca cei prezenți între zidurile cetății mănăstirii cu hramurile Sfântul „Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” și „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou” să rețină mai ușor cum se pot număra între binecuvântații Tatălui ceresc, a lecturat Decalogul la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Prin intermediul acestui Decalog, chiriarhul a punctat „vrerea lui Dumnezeu, de a vedea în fiecare semen chipul Său, întrucât criteriul judecății ultime a Domnului Hristos va fi iubirea sau neiubirea aproapelui, iar milostenia față de acesta va șterge mulțime de păcate”.

Înainte de a‑i binecuvânta pe credincioși prin stropire cu agheasmă, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a citit rugăciuni de dezlegare pentru sănătatea sufletului și a trupului, dar și pentru cei care sunt cuprinși de nemiloasa boală a depresiei ori care zac neputincioși în patul suferinței trupești și sufletești.

Numeroșii suceveni prezenți la Catedrala Arhiepiscopală s‑au întors la casele lor purtând în suflet atât bucuria participării la cea mai importantă slujbă din cultul ortodox, cât și a întâlnirii cu sfântul mult iubit al inimii lor, Marele Mucenic Ioan cel Nou.