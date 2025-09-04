Liturghie arhierească și sfințire la hramul Mănăstirii Hurezani

Miercuri, 3 septembrie 2025, când Biserica noastră i‑a cinstit pe Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara, obștea Mănăstirii Hurezani din județul Gorj s‑a aflat în zi de hram. Bucuria duhovnicească a acesteia a fost sporită de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al așezământului monahal.

Alături de Înaltpreasfinția Sa s‑a rugat un ales sobor de preoți și diaconi, dar și credincioși din localitate și din împrejurimi care s‑au alăturat comuniunii sfintei slujbe şi rugăciunii obștești, mulțumind lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate și cerând mijlocirea Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie.

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Olteniei a subliniat importanța vieții jertfelnice pentru Hristos așa cum au trăit‑o cei doi sfinți, „chipuri de smerenie și rugători neobosiți pentru lumea întreagă. Astăzi îi cinstim pe Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara, nevoitorii din muntele Cozia, părinţii care s‑au învrednicit de darurile lui Dumnezeu, care au trăit viaţa în iubirea Preasfintei Treimi şi care s‑au jertfit tot timpul vieţii lor pentru dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu. În Evanghelia de astăzi ni se spune că, dacă cineva iubeşte pe tatăl său, pe mama sa, pe fraţii săi sau pe altcineva mai mult decât pe Mântuitorul Iisus Hristos, nu este vrednic de Împărăţia lui Dumnezeu. Ei bine, Sfinţii Neofit şi Meletie s‑au arătat cu adevărat iubitori de Dumnezeu, cu jertfă şi suferinţă, cu smerenie şi dragoste, s‑au arătat lăcaş al Duhului Sfânt. Ei au ales viaţa în peşteri pentru a se afla în rugăciune şi în linişte duhovnicească, darul lui Dumnezeu. Şi noi trebuie să tânjim după liniştea sufletească, pe care dacă nu o avem, vom fi trişti şi preocupaţi de grijile acestei lumi. De la această linişte sufletească vin darurile rugăciunii, al împăcării şi mai ales darul iubirii”.

După oficierea Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Irineu a sfințit noul corp de chilii al mănăstirii, ridicat prin osteneala obștii monahale cu sprijinul unor binefăcători. La final, obștea mănăstirii a adus mulțumiri Înaltpreasfinției Sale pentru purtarea de grijă și binecuvântare, precum și tuturor credincioșilor care au participat la slujba arhierească, se arată pe site‑ul mitropoliaolteniei.ro.