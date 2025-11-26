Liturghie baptismală și sfințire de clopotniță la Deleni, Iași

În Duminica a 26‑a după Rusalii, 23 noiembrie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Proroc Ilie” Deleni, comuna Ciortești, județul Iași. În cadrul slujbei, ierarhul l‑a botezat pe pruncul Luca Serafim Enache, primul copil al familiei preotului paroh. Totodată, a fost binecuvântată noua clopotniță a comunității parohiale.

Împreună cu Preasfinția Sa au mai slujit pr. Mihail Roșu, protopop de Iași 3, precum și clerici din parohiile vecine. În cuvântul său din cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul le‑a transmis celor prezenți că pilda citită astăzi în Evanghelia după Luca ne invită să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu:

„Așa cum aici ne agonisim, ne chivernisim cele de folos, cele pentru a le traiului, uneori cu asupra de măsură, pentru a avea un trai în care să avem o siguranță zile de mâine, dacă așa este aici, cu mult mai mult în această viață suntem chemați să ne agonisim o înțelegere și o cunoaștere a lui Dumnezeu, cu Care ne vom întâlni negreșit fiecare dintre noi. Pentru că moartea nu este ultima realitate a noastră, ci este un pas spre viața cea veșnică. Dacă roada pământului este grâul care satură sufletul, este o roadă a Duhului care adeverește întâlnirea omului cu Dumnezeu. Și spune Sfântul Apostol Pavel că roada Duhului este bucuria, bunăvoința, pacea, blândețea. Iată că întotdeauna o bucurie este față de ceilalți, că binevoitor nu ești față de tine, ci față de celălalt. Iar Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune că cel ce nu‑l iubește pe aproapele său nu‑L poate iubi pe Dumnezeu cu adevărat. Dacă pe fratele tău pe care l‑ai văzut nu‑l iubești, cum vei putea să Îl iubești și pe Dumnezeu? Așadar, iubirea și legătura pe care o avem cu Dumnezeu se descoperă prin legătura sănătoasă și curată pe care o avem cu ceilalți. Pilda de astăzi ne învaţă că ceea ce ar fi avut de făcut bogatul ar fi fost să înțeleagă că această roadă este un prilej pe care Dumnezeu îl oferă lui, ca la rândul lui să-i îmbogățească pe alții, la rândul lui să se facă părtaș neputințelor altora, la rândul lui să aibă bucuria de a dărui, pentru că a dărui, atunci când avem de dat, înseamnă bucurie”.

La finalul slujbei, preotul paroh Ștefan Enache a primit rangul de sachelar, iar autoritățile locale, precum și familiile care au ajutat la realizarea noii construcții bisericești au primit diferite ordine și distincții de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan. La rândul său, părintele paroh le‑a mulțumit clericilor și credincioșilor pentru rugăciunea adusă înaintea Domnului.

În continuare, Părintele Episcop‑vicar a binecuvântat clopotnița și spațiile anexe și a vizitat șantierul bisericii Parohiei Șerbești.